تونس تراهن على "الثعلب" رونار لإنقاذ حلم المونديال

تراهن تونس على الخبرة الكبيرة للمدرب الفرنسي المخضرم إيرفي رونار لإنعاش آمالها في كأس العالم 2026، بعدما أسندت إليه مهمة قيادة "نسور قرطاج" في مرحلة دقيقة من مشوار البطولة، وذلك بعد أشهر قليلة من نهاية تجربته الثانية مع المنتخب السعودي.

ويملك رونار سجلا مميزا في الكرة الأفريقية، إذ يعد المدرب الوحيد الذي نجح في التتويج بكأس الأمم الأفريقية مع منتخبين مختلفين، بعدما قاد زامبيا إلى إنجاز تاريخي بإحراز اللقب عام 2012، قبل أن يكرر الإنجاز مع منتخب ساحل العاج في نسخة 2015.

كما تضم مسيرته التدريبية محطة قصيرة مع منتخب أنغولا عام 2010، قبل أن يخوض تجربة ناجحة مع المنتخب المغربي بين عامي 2016 و2019، نجح خلالها في قيادة "أسود الأطلس" إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، منهيا غيابا استمر عشرين عاما. وبعدها أشرف على تدريب منتخب فرنسا للسيدات بين عامي 2023 و2024، وقاده في نهائيات كأس العالم والألعاب الأولمبية في باريس.

وفي القارة الآسيوية، صنع المدرب البالغ من العمر 57 عاما اسما لافتا مع المنتخب السعودي خلال فترتين تدريبيتين؛ الأولى بين عامي 2019 و2023، والتي شهدت تحقيق الفوز التاريخي على الأرجنتين في مونديال قطر، والثانية انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وقاد خلالها "الأخضر" إلى بلوغ النهائيات الحالية.

ويأمل الاتحاد التونسي لكرة القدم أن تنجح خبرة رونار في إعادة ترتيب صفوف المنتخب وتصحيح مساره خلال ما تبقى من منافسات كأس العالم 2026، في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه الفريق.

وجاء التعاقد مع المدرب الفرنسي بشكل سريع عقب إقالة صبري لموشي، إثر الخسارة القاسية أمام السويد بنتيجة 5-1، في افتتاح مشوار المنتخب التونسي بالمونديال في مدينة مونتيري، أمس الاثنين.

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ولم يحقق المنتخب التونسي تحت قيادة لموشي سوى انتصار واحد في خمس مباريات، وكان على حساب هايتي بهدف دون رد في مارس/آذار الماضي، بينما خسر أمام النمسا بهدف نظيف، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة بخماسية أمام بلجيكا في مباراتين وديتين استعدادا لكأس العالم مطلع الشهر الجاري.

ودفع لموشي، الذي أصبح أول مدرب يغادر منصبه خلال النسخة الحالية من البطولة، ثمن الأداء الباهت أمام السويد، لينتهي مشواره الذي بدأ في يناير/كانون الثاني الماضي بعقد يمتد حتى عام 2028، تاركا المهمة لإيرفي رونار قبل المواجهتين الحاسمتين أمام اليابان السبت المقبل، ثم هولندا يوم 25 يونيو/حزيران.