تكرار كابوس السعودية.. باستوري يحذر الأرجنتين قبل مواجهة الجزائر في مونديال 2026

حذر لاعب الأرجنتين السابق خافيير باستوري منتخب بلاده من إعادة سيناريو مباراته الافتتاحية في مونديال قطر 2022 ضد السعودية، خلال مواجهة المنتخب الجزائري التي ستُقام في الساعات الأولى من يوم الأربعاء 17 يونيو/حزيران في الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة لمونديال 2026.

وبعد أن قدمت أغلب المنتخبات الأفريقية أداء جيدا حتى الآن في البطولة، سيكون رجال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش أمام فرصة إثبات مسيرتهم الوردية قبل المونديال، في مواجهة أبطال العالم الذين سيكونون في مقابلة لن تكون "فسحة سهلة" لرفقاء ليونيل ميسي، كما تحدث خافيير باستوري في حوار خص به صحيفة "أونز مونديال" (Onze Mondial) الفرنسية قبل المباراة.

وقال باستوري في تصريحه: "لن يكون الأمر سهلا في ظل هذه المناسبات الضخمة، لقد رأينا ذلك بالفعل في قطر في عام 2022، فهذه الأنواع من البلدان لديها مشجعون يدفعون بشكل كبير. ستحتاج الأرجنتين إلى التركيز كثيرا في هذه المباراة الأولى لأنها دائما ما تكون الأكثر تعقيدا. نحن نعلم بالفعل ما حدث في كأس العالم 2022، فقد خسرنا مباراتنا الأولى ضد السعودية. لذا أعتقد أن الفريق قد فهم هذه المرة. علينا أن ندخل بقوة في المنافسة".

وعبر لاعب الوسط الهجومي السابق عن ثقته التامة في حظوظ المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم، رغم إشارته إلى الوضع الجديد للمنتخب والذي يفرض عليه تحديات مختلفة.

وقال: "الأرجنتين هي المرشحة المفضلة لأنها فازت بكأس العالم الأخيرة". وأضاف موضحا: "في هذه الأثناء حدثت تغييرات بالطبع، فقد انضم بعض اللاعبين وبرزوا، ورحل آخرون. بعضهم يصل في أفضل فترات مسيرته. هناك الكثير من الثقة داخل المجموعة، حتى لو كان المونديال معقدا".

وختم حديثه بالحديث عن أبرز المرشحين للقب قائلا: "بالنسبة لي، فرنسا والأرجنتين وإسبانيا هم الثلاثة الأقوى، وسيتنافسون فيما بينهم".

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وستشهد مدينة كانساس سيتي واحدة من أفضل المباريات التي ستجلب الأنظار في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء بمواجهة تعد بالكثير على أرضية الملعب، وفي المدرجات أيضا بين العروض الرائعة لجماهير "الألبيسيليستي" وجماهير الخضر.