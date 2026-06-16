رياضة|كأس العالم 2026|إيران

القضاء يدعم حظر العلم الإيراني السابق في كأس العالم 2026

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FRANKFURT, GERMANY - JUNE 17: An Iranian fan waves her country's flag prior to the FIFA World Cup Germany 2006 Group D match between Portugal and Iran played at the Stadium Frankfurt on June 17, 2006 in Frankfurt, Germany. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)
مشجعة ترفع علم إيران تستعد لمونديال 2026 (غيتي)
Published On 16/6/2026

قضت محكمة في لوس أنجلوس، الاثنين، بجواز قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القاضي بمنع رفع العلم الإيراني السابق خلال مباريات كأس العالم، وفق ما أورد موقع "ذا أثليتيك" (The Athletic) الرياضي.

ويعود هذا العلم إلى ما قبل الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، حيث كان حينها الشعار الرسمي للبلاد، ويُعتبر اليوم رمزا تتبناه بعض حركات المعارضة الإيرانية التي تطالب بتغيير النظام في طهران، وهو رمز ظل حاضرا في المشهد السياسي حتى قبل التوترات الأخيرة بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

DOHA, QATAR - NOVEMBER 29: Fans hold up an old Iranian flag prior to the FIFA World Cup Qatar 2022 Group B match between IR Iran and USA at Al Thumama Stadium on November 29, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Getty Images/Getty Images)
العلم الإيراني السابق ممنوع في كأس العالم 2026 (غيتي)

وكان معهد "صوت الحرية"، وهو منظمة ضغط تُعنى بشؤون الإيرانيين في الخارج، قد رفع دعوى قضائية ضد قرار الفيفا بمنع استخدام العلم الإيراني التاريخي الذي يتضمن رمز الأسد والشمس، غير أن القاضي اعتبر أن قواعد حرية التعبير تبقى محدودة داخل "الأماكن الخاصة".

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في المقابل، شددت إيران خلال الأسابيع الأخيرة على ضرورة التزام الاتحاد الدولي لكرة القدم بضمان خلو مباريات كأس العالم من أي رسائل سياسية، مع التأكيد على رفع العلم الرسمي للجمهورية الإسلامية فقط دون غيره.

وحذّر وزير الرياضة الإيراني، أحمد دونيامالي، قائلا: "لقد أبلغنا الفيفا بالفعل بأن مسؤولي المنتخب سينسحبون من المباراة فور سماعهم أي شعارات سياسية في الملاعب".

المصدر: الألمانية

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