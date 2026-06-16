القضاء يدعم حظر العلم الإيراني السابق في كأس العالم 2026

قضت محكمة في لوس أنجلوس، الاثنين، بجواز قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القاضي بمنع رفع العلم الإيراني السابق خلال مباريات كأس العالم، وفق ما أورد موقع "ذا أثليتيك" (The Athletic) الرياضي.

ويعود هذا العلم إلى ما قبل الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، حيث كان حينها الشعار الرسمي للبلاد، ويُعتبر اليوم رمزا تتبناه بعض حركات المعارضة الإيرانية التي تطالب بتغيير النظام في طهران، وهو رمز ظل حاضرا في المشهد السياسي حتى قبل التوترات الأخيرة بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان معهد "صوت الحرية"، وهو منظمة ضغط تُعنى بشؤون الإيرانيين في الخارج، قد رفع دعوى قضائية ضد قرار الفيفا بمنع استخدام العلم الإيراني التاريخي الذي يتضمن رمز الأسد والشمس، غير أن القاضي اعتبر أن قواعد حرية التعبير تبقى محدودة داخل "الأماكن الخاصة".

في المقابل، شددت إيران خلال الأسابيع الأخيرة على ضرورة التزام الاتحاد الدولي لكرة القدم بضمان خلو مباريات كأس العالم من أي رسائل سياسية، مع التأكيد على رفع العلم الرسمي للجمهورية الإسلامية فقط دون غيره.

وحذّر وزير الرياضة الإيراني، أحمد دونيامالي، قائلا: "لقد أبلغنا الفيفا بالفعل بأن مسؤولي المنتخب سينسحبون من المباراة فور سماعهم أي شعارات سياسية في الملاعب".