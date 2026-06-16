"لا تبلشوا فينا".. مشجعون أردنيون يهدون الشماغ لشرطية أمريكية (فيديو)

قبل أن يدخل منتخب الأردن مباراته الأولى في كأس العالم الحالي، كان مشجعوه قد بدأوا كتابة حكايتهم الخاصة خارج الملعب؛ لا بالهتافات فقط، بل بلقطة عفوية جمعت الشماغ الأردني بابتسامة شرطية أمريكية.

في الفيديو المتداول، يقترب عدد من المشجعين الأردنيين من شرطية أمريكية، قبل يوم من مواجهة الأردن والنمسا، ويهدونها الشماغ وسط أجواء ضاحكة وحوار طريف.

بدا المشهد أقرب إلى رسالة ود من جمهور يعيش لحظة كروية تاريخية، مع الظهور الأول لمنتخب "النشامى" في نهائيات كأس العالم.

الشماغ يدخل المشهد

نشر حساب أردني على إنستغرام، أمس الاثنين، مقطعا يظهر مجموعة من الشباب الأردنيين وهم يلتفون حول شرطية أمريكية، قبل أن يقدموا لها الشماغ ويلتقطوا معها لحظة ودية.

وتحوّل الشماغ في المشهد من قطعة تراثية إلى علامة حضور؛ فهو لم يظهر على أكتاف المشجعين فقط، بل انتقل إلى شرطية أمريكية في لقطة رآها متابعون تعبيرا عفويا عن فرحة الأردنيين بمشاركتهم الأولى في كأس العالم.

وبين الضحك والتصوير، قال أحد المشجعين للشرطية مازحا: "بكرا إذا سوينا شغب في الملعب لا تبلشوا فينا بالله"، لترد عليه مبتسمة: "تمام، خلاص".

لقطة طريفة قبل مباراة تاريخية

تأتي اللقطة قبل مواجهة منتخب الأردن مع النمسا في المجموعة العاشرة من كأس العالم عام 2026، وهي مجموعة تضم أيضا الأرجنتين، حامل اللقب، والجزائر.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للجمهور الأردني، لأنها تأتي ضمن أول مشاركة للمنتخب في نهائيات كأس العالم، بعد سنوات من انتظار لحظة الظهور على أكبر مسرح كروي في العالم.

ولهذا بدت اللقطة، رغم بساطتها، جزءا من أجواء أوسع يعيشها الأردنيون في البطولة؛ مشجعون يحضرون بأهازيجهم ولهجتهم ولباسهم الشعبي، ويحاولون ترك بصمة في المدن المستضيفة قبل أن تبدأ المباراة داخل الملعب.

تفاعل واسع مع الفيديو

وحظي المقطع بتفاعل لافت على منصات التواصل، إذ ركز كثير من المتابعين على عفوية المشجعين، وعلى ابتسامة الشرطية الأمريكية بعد ارتداء الشماغ.

وتداول مستخدمون الفيديو بوصفه لقطة "أردنية خالصة" تجمع الدعابة بالحضور الشعبي، بينما رأى آخرون أن المشهد يعكس طريقة الجماهير العربية في تحويل المناسبات الرياضية إلى مساحة للتعارف ونشر الرموز الثقافية.

إعلان

كما علق متابعون على العبارة الطريفة التي وجهها أحد المشجعين للشرطية، معتبرين أنها اختصرت المزاج الاحتفالي للجماهير الأردنية قبل المباراة، من دون أن تغادر إطار المزاح.

ويلتقي منتخب الأردن مع نظيره النمساوي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم على ملعب "سان فرانسيسكو باي إيريا"، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين مع بداية رحلتهما في البطولة العالمية.