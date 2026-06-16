الاتحاد التونسي يقيل لموشي ويعين رونار مدربا لـ"نسور قرطاج"

أقال الاتحاد التونسي لكرة القدم المدرب صبري لموشي من منصبه بعد مباراة واحدة فقط في كأس العالم 2026 وعيّن مكانه الفرنسي هيرفي رونار، بحسب ما ذكر مراسل beIN SPORTS.

وجاء قرار إقالة المدرب، البالغ من العمر 54 عاما، المحترف السابق في صفوف المنتخب الفرنسي، بعد يوم واحد فقط من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها المنتخب التونسي بنتيجة 5-1 أمام نظيره السويدي في افتتاح مباريات المجموعة السادسة بالبطولة، التي أقيمت فجر الاثنين في مدينة مونتيري المكسيكية.

وقرر المسؤولون التونسيون تعيين هيرفي رونار مديرا فنيا للفريق، وهو الذي سبق له قيادة منتخبات أفريقية عدة مثل زامبيا وكوت ديفوار والمغرب كما قاد المنتخب السعودي.

وأفاد رئيس الاتحاد التونسي، الثلاثاء، بأنه تم الاتفاق رسميا مع رونار لتولي مقاليد الإشراف على المنتخب التونسي في بقية مشواره في مونديال 2026.

وأضاف، في اتصال هاتفي مع مراسل التلفزيون الوطني إلى مونتيري، أن رونار سيصل الأربعاء، ويباشر الحصة التدريبية الأولى مع "نسور قرطاج"، فيما تم الاتفاق بالتراضي على إنهاء العلاقة التعاقدية مع لموشي الذي غادر مقر إقامة المنتخب في المكسيك.

وسيتولى رونار مهام تدريب المنتخب قبل المواجهة الثانية في دور المجموعات ضد اليابان، المقررة إقامتها في الساعات الأولى من صباح الأحد المقبل، أيضا في مدينة مونتيري.

يُذكر أن لموشي قاد المنتخب التونسي سابقا إلى نهائي كأس العرب عام 2021، حيث خسر اللقب أمام الجزائر، قبل أن يغادر منافسات كأس الأمم الأفريقية في العام التالي من الدور ربع النهائي.