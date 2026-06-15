قميص يثير الجدل.. هل تدعم ابنة رونالدو غريمه ميسي في كأس العالم؟

لفت منشور لجورجينا رودريغيز انتباه الجماهير في لحظة يتصدر فيها زوجها أسطورة البرتغال ونجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو وغريمه أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي المشهد مجددا في كأس العالم عام 2026.

ومع بدء المنتخبات المشاركة في المونديال رحلتها نحو اللقب ومتابعة الجماهير الدقيقة لكل خطوة يقوم بها أكبر نجوم الرياضة، تبدو حتى أصغر التفاصيل المرتبطة بهم وكأنها تكتسب أهمية إضافية.

هذا بالضبط ما حدث بعد منشور حديث شاركته جورجينا. فمن خلال خاصية القصص على إنستغرام، نشرت زوجة رونالدو مقطع فيديو قصيرا يُظهر إحدى بناته وهي تستمتع بركوب دراجة ثلاثية العجلات. كانت لحظة بسيطة تركز على الجانب العائلي، لكن تفصيلة واحدة برزت سريعا للكثير من المتابعين.

هل هي مشجعة للأرجنتين؟

كانت الطفلة ترتدي قميصا رُبطت ألوانه وتصميمه سريعا من قبل العديد من المشجعين بمنتخب الأرجنتين. ومع تنسيقه مع سروال قصير من الجينز، أصبح الزي محورا للحديث، خاصة بالنظر إلى التوقيت، تماما مع بدء مونديال جديد، يعيد ميسي ورونالدو إلى نفس المسرح العالمي مرة أخرى.

لم يحتوِ المنشور على أي إشارة إلى البطولة، ولم يذكر أي منتخب وطني. ومع ذلك، ربط العديد من المستخدمين الصورة بسياق كأس العالم الأوسع. وفي غضون ساعات، انتشرت ردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث فسر البعض ألوان القميص على أنها إشارة محتملة لدعم الأرجنتين، وبالتبعية ليونيل ميسي، مما أدى إلى تأجيج الجدل نظراً للمنافسة طويلة الأمد بين النجم الأرجنتيني وكريستيانو رونالدو، بدلا من وجود أي علاقة مباشرة.

منافسة حددت جيلاً بأكمله

إن رد الفعل هذا مفهوم؛ فلقد شكل ميسي ورونالدو على مدى قرابة عقدين من الزمن واحدة من أكثر المنافسات تأثيراً في تاريخ الرياضة. وعلى الرغم من أن كلا اللاعبين قد أظهرا باستمرار احتراما متبادلا، إلا أن المقارنات المستمرة بين مسيرتيهما غذت جدلا عالميا تجاوز الأندية والدوريات والحدود.

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والآن، تعيدهما بطولة كأس العالم عام 2026 إلى دائرة الضوء نفسها. وستلعب الأرجنتين يوم 16 يونيو/حزيران ضد الجزائر، في بداية رحلة الدفاع عن اللقب الذي فازت به في قطر عام 2022، حيث هزمت "الألبيسيليستي" منتخب فرنسا في نهائي ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ البطولة.

أما البرتغال، فستخوض مباراتها الأولى بعدها بيوم، حيث ستواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية.

من المقرر أن يشارك كلا اللاعبين في نسختهما السادسة من كأس العالم، مما يجعل هذه النسخة أكثر تميزاً لعشاق كرة القدم. فكل مباراة، أو تصريح، أو لحظة عامة تظهر فيها هاتان الأسطورتان تواصل جذب اهتمام هائل حول العالم.