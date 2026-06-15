رياضة|كأس العالم 2026

ميسي ومارادونا يتقاسمان رقما تاريخيا في كأس العالم

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Finalissima - Italy v Argentina
ميسي ومارادونا حققا انجازات مذهلة مع الأرجتتين في كأس العالم (رويترز)
Published On 15/6/2026

لا يقتصر التأثير في كأس العالم على تسجيل الأهداف فقط، بل يمتد أيضا إلى صناعة اللعب والتمريرات الحاسمة التي تصنع لحظات الحسم. وفي هذا السياق، يتقاسم أسطورتا كرة القدم الأرجنتينية الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ المونديال.

يتصدر كل من ليونيل ميسي ودييغو مارادونا قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كأس العالم، برصيد 8 تمريرات حاسمة لكل منهما منذ نسخة 1966.

Argentina beat France on penalties to win the World Cup
ميسي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها (غيتي)

وحقق ميسي هذا الرقم خلال مسيرة امتدت عبر خمس نسخ من كأس العالم، خاض خلالها 26 مباراة، حيث برز بشكل خاص في نسخة 2022 عندما قاد الأرجنتين نحو التتويج باللقب الثالث في تاريخها.

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أما مارادونا، فوصل إلى الرصيد نفسه خلال مشاركاته في أربع نسخ من المونديال، وخاض 21 مباراة، وكان القائد الأبرز في تتويج الأرجنتين بلقب 1986، حيث ترك بصمته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ البطولة.

Diego Maradona of Argentina lifts the trophy and celebrates winning the FIFA World Cup final on 29 June 1986 against West Germany at the Azteca Stadium in Mexico City. Argentina won the match 3-2. (Photo by Mike King/Getty Images)
دييغو مارادونا يرفع الكأس ويحتفل بالفوز بنهائي كأس العالم لكرة القدم في 29 يونيو/حزيران 1986 (غيتي)

ويأتي خلف الثنائي الأرجنتيني عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية الذين سجلوا أرقاما مهمة في صناعة الأهداف، حيث يمتلك كل من الألماني بيير ليتبارسكي والبولندي غريغورز لاتو 7 تمريرات حاسمة.

وفي المركز الذي يليه، نجد مجموعة من الأسماء الكبيرة التي سجلت 6 تمريرات حاسمة، من بينها الإنجليزي ديفيد بيكهام، والبرازيلي بيليه، إضافة إلى عدد من النجوم الألمان مثل توماس مولر وباستيان شفاينشتايغر وأوي زيلر، وكذلك الإيطالي فرانشيسكو توتي.

كما تضم القائمة لاعبين برصيد 5 تمريرات حاسمة مثل الفرنسي أنطوان غريزمان، والكرواتي إيفان بيريشيتش، والبرازيلي زيكو، إلى جانب أسماء بارزة أخرى من ألمانيا والأرجنتين وكولومبيا.

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ويؤكد هذا التصنيف أن بصمة اللاعبين في كأس العالم لا تقاس بالأهداف فقط، بل أيضا بالقدرة على صناعة اللعب وقيادة الفريق نحو الانتصار، حيث يبقى ميسي ومارادونا في قمة هذا الجانب الإبداعي من تاريخ البطولة.

المصدر: الصحافة الأجنبية

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