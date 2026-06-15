ميسي ومارادونا يتقاسمان رقما تاريخيا في كأس العالم

لا يقتصر التأثير في كأس العالم على تسجيل الأهداف فقط، بل يمتد أيضا إلى صناعة اللعب والتمريرات الحاسمة التي تصنع لحظات الحسم. وفي هذا السياق، يتقاسم أسطورتا كرة القدم الأرجنتينية الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ المونديال.

يتصدر كل من ليونيل ميسي ودييغو مارادونا قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كأس العالم، برصيد 8 تمريرات حاسمة لكل منهما منذ نسخة 1966.

وحقق ميسي هذا الرقم خلال مسيرة امتدت عبر خمس نسخ من كأس العالم، خاض خلالها 26 مباراة، حيث برز بشكل خاص في نسخة 2022 عندما قاد الأرجنتين نحو التتويج باللقب الثالث في تاريخها.

أما مارادونا، فوصل إلى الرصيد نفسه خلال مشاركاته في أربع نسخ من المونديال، وخاض 21 مباراة، وكان القائد الأبرز في تتويج الأرجنتين بلقب 1986، حيث ترك بصمته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ البطولة.

ويأتي خلف الثنائي الأرجنتيني عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية الذين سجلوا أرقاما مهمة في صناعة الأهداف، حيث يمتلك كل من الألماني بيير ليتبارسكي والبولندي غريغورز لاتو 7 تمريرات حاسمة.

وفي المركز الذي يليه، نجد مجموعة من الأسماء الكبيرة التي سجلت 6 تمريرات حاسمة، من بينها الإنجليزي ديفيد بيكهام، والبرازيلي بيليه، إضافة إلى عدد من النجوم الألمان مثل توماس مولر وباستيان شفاينشتايغر وأوي زيلر، وكذلك الإيطالي فرانشيسكو توتي.

كما تضم القائمة لاعبين برصيد 5 تمريرات حاسمة مثل الفرنسي أنطوان غريزمان، والكرواتي إيفان بيريشيتش، والبرازيلي زيكو، إلى جانب أسماء بارزة أخرى من ألمانيا والأرجنتين وكولومبيا.

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ويؤكد هذا التصنيف أن بصمة اللاعبين في كأس العالم لا تقاس بالأهداف فقط، بل أيضا بالقدرة على صناعة اللعب وقيادة الفريق نحو الانتصار، حيث يبقى ميسي ومارادونا في قمة هذا الجانب الإبداعي من تاريخ البطولة.