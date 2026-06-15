مباراة السعودية ضد أوروغواي في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

موعد مباراة السعودية ضد أوروغواي في كأس العالم والقنوات الناقلة

يخوض المنتخبان مباراتهما الأولى في البطولة، حيث يدخل المنتخب السعودي اللقاء بعد تعادله السلبي مع منتخب السنغال في مباراة ودية أقيمت يوم 9 يونيو/حزيران على ملعب تويوتا فيلد. وخلال عام 2026، حقق "الأخضر" فوزا واحدا وتعادلا واحدا مقابل 3 هزائم.

أما منتخب أوروغواي، فقد تعادل سلبيا مع المنتخب الجزائري في آخر مبارياته الودية يوم 31 مارس/آذار على ملعب أليانز، لتمتد سلسلة مبارياته دون فوز إلى 4 مباريات متتالية في مختلف المسابقات.

مباراة السعودية ضد أوروغواي في المونديال

تقام مباراة السعودية ضد أوروغواي يوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2026 بملعب هارد روك بفلوريدا الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 1:00 فجرا يوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

ويعادل هذا التوقيت الساعة 11:00 مساء اليوم الاثنين 15 يونيو/حزيران بتوقيت دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب)، بينما تُقام المواجهة في التوقيت المحلي للقارة الأمريكية عند الساعة 7:00 مساء الاثنين بتوقيت الأرجنتين، و6:00 مساء بتوقيت ولاية فلوريدا.

قنوات البث الناقلة لمباراة السعودية ضد أوروغواي

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كما يمكنكم متابعة تغطية حية ومباشرة بجميع التفاصيل للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

استعدادات المنتخبين

وشهدت المواجهة السابقة بين المنتخبين تفوق أوروغواي بهدف دون رد في كأس العالم 2018، عندما سجل لويس سواريز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 على ملعب روستوف أرينا.

ويُعد الثنائي عبد الله الحمدان وسلطان مندش أبرز هدافي المنتخب السعودي خلال عام 2026 برصيد هدفين لكل لاعب، فيما يُعد فيديريكو فالفيردي اللاعب الوحيد الذي سجل لأوروغواي هذا العام بهدف واحد.

وخلال آخر 6 مباريات في مختلف المسابقات، حقق المنتخب السعودي فوزا واحدا وتعادلا واحدا وتلقى 4 هزائم، مسجلا 5 أهداف ومستقبلا 9. كما افتتح التسجيل في مباراتين من أصل 6، بينما سجل منافسوه 4 أهداف في الشوط الأول خلال تلك الفترة.

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في المقابل، حقق منتخب أوروغواي انتصارين و3 تعادلات مقابل خسارة واحدة في آخر 6 مباريات، وسجل 5 أهداف واستقبل 7. كما افتتح التسجيل في مباراتين فقط، ولم يسجل سوى هدف واحد في الشوط الأول، بينما استقبل 4 أهداف قبل الاستراحة.

وتبدو المباراة فرصة مهمة للمنتخبين من أجل تحقيق انطلاقة إيجابية في المجموعة، إذ يسعى المنتخب السعودي لتأكيد قدرته على مقارعة الكبار، بينما يطمح منتخب أوروغواي لاستعادة نغمة الانتصارات وتجاوز فترة التراجع التي مر بها في الأشهر الأخيرة.