موعد مباراة الجزائر ضد الأرجنتين في كأس العالم والقنوات الناقلة

يدخل المنتخب الأرجنتيني المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في آخر مبارياته الودية على منتخب آيسلندا بثلاثية نظيفة يوم 9 يونيو/حزيران الجاري على ملعب جوردان-هير، محققا انتصاره السابع تواليا.

من جهته، حقق المنتخب الجزائري فوزا عريضا على بوليفيا بنتيجة 4-0 في مباراة ودية أقيمت يوم 10 يونيو/حزيران على ملعب روك تشوك بارك، وخلال عام 2026، حقق "محاربو الصحراء" أربعة انتصارات وتعادلا واحدا مقابل خسارة واحدة.

موعد مباراة الجزائر ضد الأرجنتين في كأس العالم

تقام المباراة بين المنتخبين الجزائري والأرجنتيني يوم الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2026 بملعب أروهيد في كانساس الأمريكية.

وتنطلق المباراة في الساعة الرابعة صباحا (04:00) بتوقيت قطر والسعودية ومصر، (02:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

أما في الأرجنتين فستكون انطلاقة المباراة في الساعة (22:00) مساء والساعة (20:00) بتوقيت كانساس يوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران.

قنوات البث الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد الجزائر

بي إن سبورتس ماكس 1

بي إن سبورتس ماكس 3

بي إن سبورتس ماكس 5

كما يمكنكم متابعة تغطية حية بكل التفاصيل لحظة بلحظة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

حظوظ المنتخبين

ويصب التاريخ في مصلحة المنتخب الأرجنتيني، الذي حسم المواجهة الوحيدة السابقة بين المنتخبين بنتيجة 4-3 في يونيو/حزيران 2007.

ويعول المنتخب الأرجنتيني هجوميا على الثنائي باركو وميسي، إذ يتصدران قائمة هدافي الفريق هذا العام برصيد هدفين لكل منهما، بينما يعد غويري أبرز أسلحة الجزائر الهجومية بعدما سجل أربعة أهداف خلال عام 2026.

كما يدخل المنتخب الجزائري المباراة بسجل دفاعي مميز، إذ حافظ على نظافة شباكه طوال آخر 393 دقيقة لعبها في مختلف المسابقات، وكان منتخب نيجيريا آخر من نجح في هز شباكه خلال مواجهة في كأس أمم أفريقيا خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

وعلى صعيد النتائج الأخيرة، حقق المنتخب الأرجنتيني ستة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، سجل خلالها 20 هدفا مقابل هدف واحد فقط استقبله. كما افتتح التسجيل في جميع تلك المباريات، وأحرز 10 أهداف خلال الشوط الأول، بينما فشل منافسوه في التسجيل قبل الاستراحة.

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في المقابل، فاز المنتخب الجزائري في أربع من آخر ست مباريات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى، مسجلا 13 هدفا ومستقبلا هدفين فقط. كما نجح في افتتاح التسجيل في أربع مباريات من أصل ست, بينما عجز منافسوه عن التسجيل في الشوط الأول خلال تلك الفترة.