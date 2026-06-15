مباراة الأردن ضد النمسا في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

ستنهي النمسا، التي تعود بقوة مدعومة بنجاحها الأوروبي، غيابها عن كأس العالم لكرة القدم الذي دام 28 عاما، وذلك في كاليفورنيا، غدا الثلاثاء، بمواجهة منتخب الأردن الذي يخطو خطواته الأولى على الساحة العالمية.

موعد مباراة الأردن ضد النمسا والقنوات الناقلة

وعانت كرة القدم النمساوية من ركود خلال العقود القليلة الماضية، لكن رجال رالف رانغنيك يبدون واثقين من أنفسهم منذ مسيرتهم الرائعة في بطولة أوروبا 2024 التي انتهت في دور ⁠⁠الستة عشر أمام تركيا.

وفي الماضي البعيد، كانت النمسا قوة في عالم كرة القدم العالمية، حيث وصلت إلى قبل نهائي كأس العالم 1954 وبلغت دور الثمانية في نسخة الأرجنتين عام 1978.

في المقابل لم يضع منتخب الأردن، الذي يدربه ⁠⁠المغربي جمال سلامي، أهدافا طموحة في أول ظهور له على الساحة العالمية، لكنه تطور ليصبح قوة إقليمية في السنوات القليلة الماضية، حيث وصل إلى نهائي كأس آسيا 2023 ونهائي كأس العرب 2025.

وشكل فقدان المهاجم المؤثر يزن النعيمات بسبب إصابة في الركبة في ديسمبر/كانون الأول الماضي ضربة قوية بعد ‌‌تسجيله ثمانية أهداف في التصفيات، وتكبد سلامي المزيد من الخسائر منذ ذلك الحين، حيث تم استدعاء المدافع محمد أبو غوش في اللحظة الأخيرة للانضمام إلى التشكيلة ليحل محل إبراهيم صبرة.

موعد مباراة الأردن ضد النمسا في كأس العالم 2026

تقام مباراة الأردن ضد النمسا على ملعب "استاد سان فرانسيسكو باي أرينا" ضمن المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026، يوم الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2026.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأردن ضد النمسا في تمام الساعة السابعة صباحًا (07:00) بتوقيت عمّان، وبيروت، ومكة المكرمة، والدوحة، والقاهرة. ويعادل هذا التوقيت الساعة الثامنة صباحًا (08:00) بتوقيت أبوظبي، في حين ستكون المباراة عند الساعة الخامسة صباحًا (05:00) بتوقيت دول المغرب العربي (تونس، والجزائر، والمغرب).

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد النمسا

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كما يمكنكم متابعة تغطية حية بكل التفاصيل لحظة بلحظة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.