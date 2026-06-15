لم يسبق له العمل مدربا.. مورينيو يستعين بنجم ألماني في جهازه الفني بريال مدريد

ذكرت تقارير أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يرغب في ضم لاعب خط الوسط الألماني السابق سامي خضيرة إلى جهازه الفني المعاون بعد عودته لقيادة ريال مدريد الإسباني.

وكشف موقع "ذا أثليتيك" (The Athletic) وصحيفة "آس" (AS) الرياضية الإسبانية عن وجود مشاورات بشأن المدرب المساعد، وأكدتا أن خضيرة (39 عاماً) يدرس الأمر.

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وكان مورينيو وراء التعاقد مع خضيرة خلال فترته الأولى كمدرب لريال مدريد حتى عام 2013، وبقي اللاعب الألماني الدولي الفائز بلقب كأس العالم 2014 داخل صفوف النادي الإسباني حتى عام 2015.

واعتزل خضيرة في عام 2021، ولم يسبق له العمل مدرباً.

كما ارتبط اسم مدافع ريال مدريد السابق بيبي بالانضمام للجهاز المعاون لمواطنه البرتغالي مورينيو.

لكن المدافع السابق نفى هذه المزاعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه لم يتحدث مع مورينيو بشأن انضمامه للجهاز الفني والتدريبي لريال مدريد.

ولم يستبعد بيبي (43 عاماً) العودة إلى ريال مدريد، لكنه أكد أنه لا يفكر في الأمر خلال الفترة الحالية.