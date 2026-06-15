مباراة العراق ضد النرويج في كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

يستهل منتخبا العراق والنرويج مشوارهما في كأس العالم 2026 عندما يلتقيان، فجر الأربعاء المقبل، على ملعب بوسطن ضمن منافسات المجموعة التاسعة، في مواجهة يسعى خلالها كل طرف إلى تحقيق بداية إيجابية في مجموعة قوية تضم أيضا فرنسا والسنغال.

العراق ضد النرويج في كأس العالم

تقام مباراة العراق ضد النرويج يوم الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2026.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 1:00 فجرا يوم الأربعاء 17 يونيو/حزيران بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة وبغداد.

ويعادل هذا التوقيت الساعة 11:00 مساء يوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران بتوقيت دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب).

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد النرويج

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كما يمكنكم متابعة تغطية حية ومباشرة لحظة بلحظة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

حالة المنتخبين

يدخل المنتخب العراقي المباراة بعد تعرضه لأول خسارة له في عام 2026، إثر سقوطه أمام فنزويلا بهدفين دون رد في مباراة ودية أقيمت يوم 9 يونيو/حزيران الجاري.

وخاض "أسود الرافدين" 4 مباريات هذا العام، حققوا خلالها انتصارين وتعادلا واحدا مقابل هزيمة واحدة.

في المقابل, يواصل المنتخب النرويجي سلسلة من 3 مباريات متتالية دون خسارة، بعدما تعادل 1-1 مع المغرب في مباراة ودية جرت يوم 7 يونيو/حزيران الجاري، سجل خلالها مارتن أوديغارد هدف منتخب بلاده. وخلال عام 2026 حقق النرويجيون فوزا واحدا وتعادلين وخسارة واحدة.

ويعتمد المنتخب العراقي هجوميا على الثلاثي علي الحمادي وأيمن حسين وميرخاس دوسكي، الذين يتقاسمون صدارة هدافي الفريق هذا العام بهدف واحد لكل منهم.

أما المنتخب النرويجي، فيبرز ضمن صفوفه المهاجم يورغن ستراند لارسن كأفضل هداف للفريق خلال عام 2026 برصيد هدفين، إلى جانب النجمين إيرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد اللذين يقودان طموحات النرويج في أول ظهور لها بالمونديال منذ 1998.

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وخلال آخر 6 مباريات في مختلف المسابقات، حقق العراق انتصارين وتعادلا واحدا مقابل 3 هزائم، مسجلا 4 أهداف ومستقبلا 7. كما افتتح التسجيل في مباراتين من أصل 6، وسجل 3 من أهدافه الـ 4 خلال الشوط الأول.

على الجانب الآخر، حققت النرويج 3 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة في آخر 6 مباريات، أحرز خلالها الفريق 13 هدفا واستقبل 6 أهداف. كما افتتح التسجيل في 3 مباريات، وسجل 4 أهداف خلال الشوط الأول مقابل 3 أهداف استقبلها قبل الاستراحة.

وتبدو النرويج مرشحة نظريا لحصد النقاط الثلاث بفضل قوتها الهجومية وسجلها المميز في التصفيات الأوروبية، لكن العراق يأمل في استثمار صلابته الدفاعية وروحه القتالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مستهل عودته إلى كأس العالم بعد غياب دام 40 عاما.