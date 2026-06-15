7 أهداف وإثارة كبيرة.. ماذا حدث في المباراة الوحيدة بين الجزائر والأرجنتين؟

"سبعة أهداف وريمونتادا متبادلة"، كانت هذه تفاصيل المواجهة الوحيدة التي جمعت بين المنتخبين الأرجنتيني والجزائري تاريخيا، قبل مباراتهما المرتقبة في نهائيات كأس العالم 2026.

ويدشن المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي حملة الدفاع عن اللقب الذي تُوج به في مونديال قطر 2022، بمواجهة نظيره الجزائري في المباراة المقررة يوم الأربعاء القادم الموافق 17 يونيو/حزيران الحالي على ملعب كانساس سيتي، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

مباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم

وستكون هذه المباراة هي الثانية بين المنتخبين وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير، بعد أن التقيا سابقا في عام 2007، وبالتحديد قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كوبا أمريكا التي استضافتها فنزويلا.

وفي تلك المباراة المثيرة في تفاصيلها، تمكن المنتخب الأرجنتيني من تحقيق انتصار شاق للغاية، وهو ما طرح سؤالا حول قدرته على الفوز مرة أخرى أو سيكون للجزائريين رأي آخر، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي صدرت عن النجم الشاب إبراهيم مازة، وتحدى فيها ميسي وزملاءه.

وقال مازة "الأرجنتين منتخب مستفز للغاية. سنحتاج للهدوء والتركيز الشديدين في هذه المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية"، ثم أضاف "سنقدّم أداء جيدا إن شاء الله وسوف نفوز على ميسي".

مباراة الجزائر والأرجنتين عام 2007

وبالعودة إلى المباراة الوحيدة بين الأرجنتين والجزائر، فقد أُقيمت يوم 5 يونيو/حزيران 2005 على ملعب كامب نو معقل برشلونة، قبل 3 أسابيع من المباراة الافتتاحية لكوبا أمريكا.

وكانت تلك المباراة بمثابة الاختبار الأخير لتشكيلة ألفيو بازيلي مدرب الأرجنتين في ذلك الوقت، التي ضمت مزيجا من لاعبي الخبرة أمثال روبرتو أيالا، وخوان سيباستيان فيرون، وخوان رومان ريكيلمي، ومواهب شابة أبرزهم ميسي وفرناندو غاغو.

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وبدأ الأرجنتينيون تلك المباراة بقوة، إذ افتتح كارلوس تيفيز التسجيل بعد دقيقة ونصف فقط من صافرة البداية من علامة الجزاء، لكن الرد الجزائري كان أكثر قوة إذ ساوى عنتر يحيى بين الكفتين بعد 8 دقائق من ضربة رأسية وصلته من ركنية.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول منح المدافع مجيد بوقرة التقدم "لمحاربي الصحراء" من رأسية أخرى، بعدما أرسل نذير بلحاج عرضية إلى داخل منطقة الجزاء.

ولم يتأخر رد الأرجنتينيين كثيرا، ففي ظرف 13 دقيقة بعد العودة من غرف الملابس وصل "راقصو التانغو" إلى شباك الحارس الجزائري سمير حجاوي مرتين، الأولى عن طريق ميسي في الدقيقة 55 والثانية بواسطة إستيبان كامبياسو بعدها بـ3 دقائق، ليعود التقدم مجددا إلى فريق المدرب بازيلي 3-2.

وعاد ميسي مجددا ليهز الشباك الجزائرية في الدقيقة 73 رافعا الفارق إلى هدفين، لكن وبعد دقيقتين ظهر بلحاج ليشعل المباراة مجددا بإحرازه الهدف الثالث للجزائر، من ركلة حرة ثابتة مرت من الجميع قبل أن تستقر في الشباك.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي تغيير على مستوى النتيجة، ليحقق المنتخب الأرجنتيني فوزا صعبا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

موعد جديد

وعلّقت شبكة "تي واي سي سبورتس" (tycsports) الأرجنتينية على المباراة القادمة بالمونديال "بعد مرور 19 عاما يلتقي الفريقان وجها لوجه للمرة الثانية في تاريخهما، في ظل سعي الأرجنتين بقيادة المدرب ليونيل سكالوني لبدء رحلة الدفاع عن اللقب بطريقة صحيحة".

وأضافت "أما محاربو الصحراء فسيتطلعون إلى إحداث مفاجأة والضرب بقوة عبر تحولاتهم الهجومية السريعة، والمهارات الفنية العالية للاعبي خط الهجوم"، على حد تعبيرها.