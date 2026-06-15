لوحة الأرقام.. كيف تحكّم مورياسو بإيقاع منتخب اليابان داخل الملعب؟

لم يلجأ مدرب المنتخب الياباني هاجيمي مورياسو إلى الصراخ أو الإشارات التقليدية على خط التماس لإيصال تعليماته إلى لاعبيه، بل اختار أسلوبا هادئا ومبتكرا في التواصل خلال مجريات اللقاء.

وخلال مواجهة اليابان وهولندا في كأس العالم 2026، يوم أمس الأحد، لفت مورياسو الأنظار بعدما ظهر على خط التماس وهو يرفع سبورة بيضاء تحمل أرقاما كبيرة، في مشهد سرعان ما تحول إلى حديث الجماهير ووسائل الإعلام، متقدما على أحداث المباراة نفسها من حيث التفاعل والانتشار.

وأظهرت اللقطات المدرب الياباني وهو يستخدم هذه السبورة التكتيكية للتواصل مع لاعبيه من خارج الملعب، حيث بدأ برفع لوحة كُتِب عليها الرقمان "4-5″، في إشارة إلى زيادة عدد اللاعبين في الحالة الهجومية، قبل أن يعمد لاحقاً إلى تعديل الأرقام تدريجيا إلى "3" ثم "2" وصولا إلى "1"، في تسلسل عكس إعادة ضبط فورية لإيقاع اللعب ونسقه، بهدف رفع وتيرة الضغط الهجومي وتعزيز السعي نحو هدف الفوز في الدقائق الحاسمة.

وبينما انتهت المباراة بالتعادل 2-2، بدا أن "لغة الأرقام" التي اعتمدها مورياسو خطفت الأضواء من تفاصيل اللقاء نفسه، بعدما كشفت عن نظام تكتيكي خاص جرى إعداده مسبقا للتواصل بين الجهاز الفني واللاعبين أثناء المباريات.

لغة الأرقام تكشف نظاما تكتيكيا غير تقليدي

وظهر المدرب الياباني أكثر من مرة وهو يرفع أرقاما مختلفة باتجاه لاعبيه، ما أثار تساؤلات واسعة حول دلالاتها، في ظل اعتماد أسلوب غير تقليدي يبتعد عن التعليمات الصوتية المعتادة داخل أرض الملعب.

لم تقتصر أصداء اللقطة على أرض الملعب، إذ حصدت ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت موجة واسعة من التفاعل، مع اعتبار كثيرين أنها واحدة من أبرز المشاهد التكتيكية اللافتة في كأس العالم عام 2026 حتى الآن.

وبحسب متابعين ومحللين، فإن الأرقام التي استخدمها مدرب المنتخب الياباني هاجيمي مورياسو لا تأتي بشكل عشوائي، بل تمثل نظاما تواصليا دقيقا يعتمد على تعليمات تكتيكية متفق عليها مسبقا بين الجهاز الفني واللاعبين، ضمن أسلوب مختصر وسريع داخل المباراة.

ويرى عدد من المتابعين أن مورياسو لجأ إلى هذا "القاموس الرقمي" نتيجة صعوبة إيصال التعليمات الصوتية وسط الضجيج الجماهيري، ما دفعه إلى اعتماد شفرات رقمية تتيح للاعبين فهم المطلوب وتنفيذه فورا دون توقف اللعب أو الاقتراب من المنطقة الفنية.

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وتقوم هذه الشفرة على ترميز الأدوار والخطط بأرقام محددة، حيث يحمل كل رقم توجيها تكتيكيا مختلفا، مثل رفع نسق الضغط على المنافس، أو التحول إلى التكتل الدفاعي، أو تغيير إيقاع اللعب، بما يمنح المنتخب قدرة أكبر على التكيف السريع مع مجريات المباراة.

انبهار جماهيري وإشادة بالعقلية اليابانية

وفي هذا السياق، رأى مدونون أن ما حدث في دالاس عكس صورة المنتخب الياباني داخل المونديال، وقدم مشهدا يجسد شخصية "الساموراي" الذي لا يعرف الهدوء حتى في أكثر لحظات اللقاء اشتعالا، حيث تتحول التعليمات إلى جزء من حركة اللعب المستمرة.

كما وصف متابعون هذا المشهد بأنه انعكاس مباشر للعقلية التدريبية لمورياسو، التي تمزج بين الانضباط والابتكار، وتحول خط التماس إلى مساحة إدارة دقيقة للمباراة حتى في أكثر الظروف صخباً.

ويذهب آخرون إلى أن هذه اللقطة تتجاوز كونها تفصيلا عابرا، لتقدم نموذجا لهوية تكتيكية متكاملة لمنتخب اليابان، الذي بات يُنظَر إليه كأحد أكثر المنتخبات تنظيما وابتكارا في البطولة.

واختتم عدد من المتابعين والمحللين بالإشارة إلى أن التجربة اليابانية لا تقتصر على أسلوب اللعب فقط، بل تمتد إلى النتائج التي حققها الفريق خلال السنوات الأخيرة أمام منتخبات كبرى، بما يعكس مزيجا من الانضباط العالي والخيال التكتيكي، ويؤكد حضور اليابان كقوة صاعدة في كرة القدم العالمية.