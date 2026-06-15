لماذا يخشى المنتخب الإنجليزي الحكم الفرنسي في صدام كرواتيا المرتقب؟

يواجه المنتخب الإنجليزي في مستهل مشواره بكأس العالم، بعد غد الأربعاء، اختبارا مضاعفا؛ فلا يقتصر التحدي على مواجهة المنتخب الكرواتي فحسب، بل يمتد ليشمل صافرة الحكم الفرنسي كليمان توربان، الذي يحيط اختياره لإدارة اللقاء بجدل يتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

فبينما يضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في خانة النخبة، يلاحقه تاريخ من الصدامات الحادة مع نجوم ومدربين من الطراز الأول، على رأسهم توماس توخيل المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة الذي لم يتردد يوما في وصفه بـ"حكم الدرجة الخامسة"، في مشهد يعيد للأذهان سجل توربان الذي جمع بين قيادة نهائيات كبرى والقرارات التحكيمية التي أثارت عاصفة من الانتقادات.

وتعود جذور الانتقادات إلى أبريل/نيسان 2023، خلال إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي؛ حيث أشهر توربان بطاقتين صفراوين في وجه توخيل، الذي كان يقود الجهاز الفني لبايرن آنذاك، مما أدى إلى طرده من دكة البدلاء إلى المدرجات.

وآنذاك، أخرج توربان خمس بطاقات صفراء خلال الشوط الأول وحده، كما أشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجه مدافع بايرن دايوت أوباميكانو لعرقلته إيرلينغ هالاند، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) لإلغاء القرار لوجود حالة تسلل.

وبعد انتهاء اللقاء وتأكد خروج بايرن ميونخ بخسارته (4-1) في مجموع المباراتين، صب توخيل جام غضبه على الحكم، قائلا: "هناك عنصران لم يرقيا لمستوى الحدث؛ حالة أرضية الملعب، وأداء الحكم الذي كان للأسف من الدرجة الخامسة".

وأضاف: "أمنحه درجة 1 من 10. كان أداؤه سيئا للغاية، ومن غير المعقول رؤية هذا المستوى في هذه المرحلة. كان يطلق صافرته على أي تلامس، وشعرت أن كل قراراته كانت موجهة ضدنا. في نهاية المطاف، استحال علينا العودة في النتيجة بوجود ثلاثة خصوم ضدنا"، في إشارة منه إلى طاقم التحكيم.

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إلى جانب ذلك، شهد لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام نهج توربان الصارم بشكل مباشر؛ فخلال مشاركته مع ريال مدريد الإسباني، تدخل توربان بدنيا لإبعاد بيلينغهام عن نقطة الجزاء أثناء محاولته التشويش على مهاجم بايرن ميونخ هاري كين قبل تنفيذه للركلة.

ورغم هذه الاحتكاكات، يظل توربان في نظر الأوساط الكروية الأوروبية واحدا من نخبة الحكام، بالنظر إلى خبراته الكبيرة؛ إذ أدار نهائي الدوري الأوروبي عام 2021، ونهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022.

كما سجل حضوره في بطولة أمم أوروبا الأخيرة (يورو 2024)، حيث أدار المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي بين إنجلترا وسلوفينيا.