لماذا تُمنع الإسبانية؟ دي يونغ يواجه قيود اللغة في مؤتمرات الفيفا

حضر النجم الهولندي فرينكي دي يونغ مؤتمرا صحفيا أمس السبت، عشية مواجهة هولندا واليابان، حيث فوجئ بقاعدة تنظيمية تمنعه من الرد باللغة الإسبانية على أحد أسئلة الصحفيين.

السؤال، الذي طُرح بالإسبانية حول شعوره كأحد قادة المنتخب الهولندي، قوبل بتدخل من المسؤول الإعلامي الذي شدد على ضرورة أن تكون جميع الأسئلة باللغة الإنجليزية، قبل أن يوضح أن هذه القاعدة إلزامية بحكم ترتيبات الترجمة المعتمدة في مؤتمرات فيفا.

دي يونغ، المقيم في برشلونة والمتحدث الجيد بالإسبانية، أبدى تفهمه للأمر وأكد أنه لا يمانع الالتزام بالتعليمات التنظيمية.

وتأتي هذه الواقعة في سياق مشابه لما حدث مؤخرا مع المغربي أشرف حكيمي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، حيث طُلب منهما خلال مؤتمرات مرتبطة بمبارياتهما الإجابة باللغة الإنجليزية بدلا من الإسبانية، رغم طرح بعض الأسئلة بهذه اللغة.

ويُتقن اللاعبون الثلاثة اللغة الإسبانية بحكم مسيرتهم الاحترافية أو نشأتهم، إذ وُلد حكيمي في مدريد، ويخوض فينيسيوس تجربة طويلة مع ريال مدريد، بينما يلعب دي يونغ في برشلونة.

وأوضحت الجهات المنظمة أن اعتماد اللغة الإنجليزية يهدف إلى تسهيل عملية الترجمة خلال المؤتمرات الصحفية، مع الإشارة إلى وجود مترجمين للغات محددة فقط وفق نظام معتمد.

وبحسب المعطيات التنظيمية، يعتمد فيفا في المؤتمرات الصحفية ثلاث لغات فقط، هي الإنجليزية، إضافة إلى لغتي المنتخبين المعنيين بكل مباراة، وهو ما يفسر منع استخدام لغات أخرى مثل الإسبانية في بعض الحالات.