لماذا أغضب إبراهيموفيتش الجماهير السويدية في ليلة الفوز على تونس؟

تعرض أسطورة كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش لانتقادات واسعة في بلاده، عقب حضوره بطولة فنون القتال المختلطة (يو إف سي) التي أُقيمت في حديقة البيت الأبيض، بدلا من متابعة المباراة الافتتاحية لمنتخب السويد في كأس العالم.

وحقق المنتخب السويدي فوزا كبيرا على نظيره التونسي بنتيجة 5-1 في مدينة مونتيري المكسيكية، صباح اليوم الاثنين، غير أن الهداف التاريخي للمنتخب السويدي، إبراهيموفيتش، كان منشغلا بحضور حدث آخر في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعيد ميلاده الثمانين خلال فعالية (يو إف سي) التي احتضنها البيت الأبيض.

وكتبت صحيفة "إكسبريسن" (Expressen) السويدية: "زلاتان يتجاهل السويد ويحضر بطولة (يو إف سي)، في إشارة إلى الجدل الذي أثاره غيابه عن دعم منتخب بلاده في أولى مبارياته في البطولة".

كما نقلت الصحيفة تصريحات لاعب الوسط السابق جاسبر كارلستروم، الذي قال: "كان عليه أن يعطي الأولوية لمباراتنا"، معبرا عن استياء داخل الأوساط الكروية السويدية من قرار النجم المعتزل.

ويُذكر أن إبراهيموفيتش، المولود في مدينة مالمو والبالغ من العمر 44 عاماً، سبق أن أثار نقاشا واسعا في السويد حول انتماءاته خلال كأس العالم، خاصة في ظل خلفيته العائلية، إذ ينحدر والده من البوسنة والهرسك ووالدته من كرواتيا.

وكان اللاعب السابق قد صرح في وقت سابق قائلا: "أنا أعرف الشعب البوسني، هم شعب فخور للغاية، ولدي أيضا بعض الجذور في كرواتيا، لذلك أنا أشجعهم في تلك البطولة أيضا"، ما أعاد الجدل حول ولاءاته الكروية خلال المنافسات الدولية.