أول صفقة في عهد مورينيو.. ريال مدريد يتعاقد مع ابن برشلونة

وقع ريال مدريد اليوم الاثنين عقدا لمدة ست سنوات مع الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريلا قادما من تشيلسي الإنجليزي في أول صفقة يبرمها النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم منذ إعادة تعيين جوزيه مورينيو مدربا للفريق.

ريال مدريد يتعاقد مع كوكوريلا

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمتها تصل إلى 51.8 مليون جنيه إسترليني (69.5 مليون دولار).

وقال ريال مدريد في بيان "توصل ريال مدريد ونادي تشيلسي إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب مارك كوكوريلا الذي سينضم إلى نادينا للمواسم الستة المقبلة حتى 30 يونيو 2032".

ويسعى ريال مدريد إلى تعزيز صفوفه بعد موسم 2025-2026 المخيب للآمال الذي خسر فيه لقب الدوري الإسباني وخرج من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وكان رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي تمكن مؤخرا من تمديد فترة رئاسته لأربع سنوات أخرى، قد وعد بتعزيز الخيارات الدفاعية لريال مدريد خلال حملته الانتخابية لإعادة انتخابه.

يذكر أن كوكوريلا خريج مدرسة لا ماسيا التابعة لنادي برشلونة، قبل تصعيده للفريق الأول دون أن يشارك معه، ليدخل بعدها في سلسلة إعارات مع كل من إيبار وخيتافي، قبل انتقاله للأخير رسميا في 2020.

وبعد عام واحد انتقل إلى برايتون الإنجليزي ومنه إلى تشيلسي في عام 2022، حيث برز بشكل لافت في الدوري الإنجليزي.