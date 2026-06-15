أول فوز على منتخب لاتيني بالمونديال.. أبرز أرقام مباراة كوت ديفوار ضد الإكوادور

لم يكن فوز كوت ديفوار على الإكوادور بهدف نظيف في مستهل مشوارهما بكأس العالم 2026 مجرد نتيجة منحت "الأفيال" 3 نقاط ثمينة، بل حمل معه مجموعة من الأرقام والحقائق اللافتة التي دخلت سجلات البطولة.

فمن هدف أماد ديالو المتأخر، إلى إنهاء سلسلة تاريخية للإكوادور دون هزيمة، مرورًا بإنجازات غير مسبوقة للمنتخبات الأفريقية أمام نظيراتها من أمريكا الجنوبية، كشفت المباراة عن العديد من الدلالات الإحصائية التي تؤكد أهميتها في النسخة الحالية من المونديال.

وسجل البديل أماد ديالو هدف الفوز المتأخر لكوت ديفوار أمام الإكوادور، ليصبح أكثر هدف حاسم يسجله لاعب بديل في مباراة انتهت بنتيجة 1-0 في كأس العالم منذ هدف فرانشيسكو توتي من ركلة جزاء في الدقيقة 94 خلال مواجهة إيطاليا وأستراليا بمونديال 2006.

كما يُعد الهدف الأكثر تأخرا الذي يسجله المنتخب الإيفواري في تاريخ مشاركاته بكأس العالم. أنهى منتخب كوت ديفوار سلسلة الإكوادور التاريخية المكونة من 19 مباراة متتالية دون هزيمة في جميع المسابقات والمباريات الودية (8 انتصارات و11 تعادلا)، وهي الأطول في تاريخ المنتخب اللاتيني.

أرقام من المباراة

حقق المنتخب الإيفواري أول انتصار له على منتخب من أمريكا الجنوبية في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعد 3 هزائم سابقة أمام الأرجنتين (2006) والبرازيل (2010) وكولومبيا (2014).

للمرة الأولى منذ مونديال 1974، تفشل منتخبات أمريكا الجنوبية في تحقيق أي فوز خلال مبارياتها الثلاث الأولى في البطولة. ففي نسخة 2026، تعادلت البرازيل وخسر كل من الإكوادور وباراغواي.

صنع يان ديوماندي 5 فرص محققة أمام الإكوادور، وهو ثالث أعلى رقم للاعب إيفواري في مباراة واحدة بكأس العالم، خلف آرثر بوكا الذي صنع 6 فرص أمام كوريا الشمالية عام 2010، وديدييه زوكورا الذي صنع 7 فرص أمام صربيا في 2006.

للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، تتجنب المنتخبات الأفريقية الخسارة في 3 مباريات متتالية أمام منتخبات أمريكا الجنوبية، وذلك بعد فوز الكاميرون على البرازيل 1-0 في مونديال قطر 2022، وتعادل المغرب مع البرازيل 1-1 في نسخة 2026، ثم فوز كوت ديفوار على الإكوادور.

تألق أماد ديالو بصورة لافتة بعد دخوله بديلا، إذ نفذ 5 مراوغات ناجحة خلال 34 دقيقة فقط، وهو أعلى عدد من المراوغات الناجحة للاعب بديل في كأس العالم 2026 حتى الآن.

أصبح منتخب الإكوادور رابع منتخب -منذ عام 1966- يصيب العارضة أو القائم 3 مرات في مباراة بكأس العالم ثم يخرج خاسرا، بعد الولايات المتحدة أمام إيران (1998)، والبرازيل أمام الأرجنتين (1990)، وإيطاليا أمام البرازيل (1978).

خاضت كوت ديفوار المباراة بأصغر معدل أعمار في تشكيلتها الأساسية بكأس العالم منذ مواجهة صربيا عام 2006، إذ بلغ متوسط أعمار اللاعبين 26 عاما و111 يوما، مقارنة بـ26 عاما و33 يوما في تلك المباراة.

بعمر 39 عاما و76 يوما، أصبح حارس الإكوادور هيرنان غاليندز رابع أكبر لاعب يشارك مع منتخب من أمريكا الجنوبية في كأس العالم، خلف فريد موندراغون مع كولومبيا في 2014، وأنخيل لابرونا مع الأرجنتين في 1958، وداني ألفيس مع البرازيل في 2022.