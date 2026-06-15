سقف مالي مضاعف وشروط صارمة.. كم سيتقاضى حكم نهائي كأس العالم 2026؟

أقرت اللجنة المنظمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سقفًا ماليًا محددًا للمكافآت المخصصة لقضاة الملاعب في نهائيات كأس العالم 2026.

ووفقًا للمنظومة المالية المعتمدة، سينال الحكم الذي سيُكلف بإدارة المباراة النهائية للمونديال، والمقرر إقامتها على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي يوم 19 يوليو/تموز المقبل، مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار؛ وهو رقم يشكل ضعف القيمة المالية التي تقاضاها الحكام في مونديال البرازيل عام 2014.

وفي تفاصيل نظام الأجور المعتمد لهذه النسخة، يرتكز هيكل الدفع على راتب أساسي مدعوم بمنظومة مكافآت تصاعدية؛ إذ يحصل الحكام الذين يقع عليهم الاختيار لإدارة مباريات الأدوار الإقصائية على حوافز مالية إضافية، تتصاعد قيمتها تماشيًا مع تقدمهم في مراحل البطولة المختلفة.

وفي هذا السياق، وضع الفيفا شرطًا جوهريًا لا غنى عنه في عملية تعيين حكام المشهد الختامي للحصول على الحد الأقصى للمكافأة (100 ألف دولار)، ويتمثل في ألا يحمل الحكم جنسية أي من المنتخبين اللذين سيتنافسان على اللقب.

ولتوضيح حجم هذه المكافآت المونديالية مقارنة بالمداخيل الاعتيادية لقضاة الملاعب، يتقاضى حكم النخبة في الدوري الفرنسي "ليغ 1" أجورًا سنوية تقترب في مجملها من 145 ألف يورو.