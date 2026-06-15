رياضة|كأس العالم 2026

قرار الإقالة جاهز.. تونس تبحث عن خليفة لموشي في قلب المونديال

حفظ

Tunisia's French head coach Sabri Lamouchi looks on ahead of the 2026 World Cup Group F football match between Sweden and Tunisia at the Monterrey Stadium in Guadalupe on June 14, 2026.
صبري مدرب المنتخب التونسي قد يترك منصبه بعد مباراة رسمية وحيدة (الفرنسية)
بشرى سعيّد
Published On 15/6/2026

يقترب الاتحاد التونسي لكرة القدم من إقالة المدرب صبري لموشي بعد مباراة رسمية وحيدة له مع المنتخب، وذلك عقب الهزيمة الثقيلة أمام السويد، في افتتاح مشاركته بكأس العالم 2026.

وتشير المعطيات إلى أن قرار الإقالة أصبح جاهزا من الناحية الإدارية، في انتظار الإعلان الرسمي فقط، على أن يتم تأخير الكشف عنه إلى حين حسم هوية المدرب الجديد الذي سيقود المنتخب في بقية مشواره بالمونديال.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

تونس تبحث عن خليفة لموشي

في البداية، طرح اسم وهبي الخزري، محلل الأداء الحالي للمنتخب والمهاجم الدولي السابق، كخيار داخلي سريع بحكم وجوده مع المجموعة ومعرفته الدقيقة باللاعبين وظروفهم، غير أن هذا الخيار لم يتم اعتماده بسبب نقص الكفاءة على مستوى الدبلومات التدريبية، ما يمنعه قانونيا حتى من تسلم قيادة المنتخب بصفة مؤقتة.

AL RAYYAN, QATAR - NOVEMBER 30: Wahbi Khazri of Tunisia celebrates after scoring their team's first goal during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group D match between Tunisia and France at Education City Stadium on November 30, 2022 in Al Rayyan, Qatar. (Photo by Clive Mason/Getty Images)
وهبي الخزري اللاعب الدولي السابق للمنتخب التونسي (غيتي)

وبحسب نفس المصادر، لا يزال الحسم مفتوحا بين أكثر من اسم، في مقدمتهم منذر الكبير، المدرب السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم والمدير الفني السابق للاتحاد التونسي، والذي يمتلك خبرة سابقة في كأس أمم أفريقيا، إضافة إلى معرفة سابقة بجو المنتخب ووجوده حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يسهل التواصل معه في هذا الظرف الطارئ.

DOHA, QATAR - DECEMBER 15: Mondher Kebaier, Head Coach of Tunisia reacts during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Semi-Final match between Tunisia and Egypt at Stadium 974 on December 15, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)
منذر الكبير المدرب السابق للمنتخب التونسي  (غيتي)

كما تم طرح اسم أنيس بوجلبان، أحد الأسماء المقترحة من داخل المكتب الجامعي، بالنظر إلى مسيرته التدريبية والتسييرية، إلا أن عامل الوقت وإشكاليات التأشيرة قد تشكل عائقا أمام هذا الخيار، في ظل الحاجة إلى قرار سريع قبل استئناف مباريات المنتخب.

وتؤكد المعطيات أن الاتحاد التونسي يواجه ضغطا ماليا كبيرا إذا أقدم على هذه الخطوة، باعتبار أن إقالة لموشي قبل نهاية عقده الممتد إلى عام 2028 ستكلف خزينة الاتحاد مستحقات مالية ضخمة، ما يزيد من تعقيد الملف في هذه المرحلة الحساسة.

إعلان

ومن المنتظر أن يعقد اجتماع حاسم خلال الساعات القليلة القادمة، في توقيت يتم تنسيقه بين تونس والمكسيك، بحكم وجود البعثة هناك، بهدف التشاور بين مختلف الأطراف المعنية وتسريع اتخاذ القرار النهائي بخصوص الجهاز الفني الجديد.

VIENNA, AUSTRIA - JUNE 1: Sabri Lamouchi, head coach of Tunisia, reacts during the international friendly match between Austria and Tunisia at Ernst Happel Stadion on June 1, 2026 in Vienna, Austria. (Photo by Christian Bruna/Getty Images)
صبري لموشي يواجه خطر الإقالة من تدريب منتخب تونس (غيتي)

ويأتي هذا التطور في سياق صعب للغاية للمنتخب التونسي، الذي وجد نفسه أمام أزمة فنية وإدارية في منتصف كأس العالم، حيث تسابق الجامعة الزمن لإيجاد بديل مناسب قادر على قيادة الفريق في ما تبقى من مشوار البطولة، مع ترجيح أن يكون منذر الكبير حلا مؤقتا إلى حين حسم خيار نهائي.

وتعد هذه الحالة الثانية في تاريخ المنتخب التونسي، إذ تعود آخر مرة تمت فيها إقالة مدرب خلال نهائيات كأس العالم إلى نسخة 1998 في فرنسا، حين تم إنهاء تجربة هنري كاسبرجاك، في واقعة بقيت استثنائية في تاريخ مشاركات تونس المونديالية.

المصدر: الجزيرة

إعلان