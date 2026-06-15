قبل مواجهة السعودية.. طائرة منتخب أوروغواي تُمنع من دخول الولايات المتحدة (فيديو)

يواجه منتخب أوروغواي أزمة لوجستية خانقة قبل مواجهة المنتخب السعودي في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026، حيث تم منع الطائرة الخاصة للفريق من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم رفض منح الطائرة التي كانت ستقل البعثة من مدينة كانكون المكسيكية (حيث أقام الفريق معسكره التدريبي الأخير) تصريح الهبوط في الأراضي الأمريكية بسبب مشاكل إدارية ونقص في بعض الوثائق المطلوبة وفقا للوائح الطيران الأمريكية.

وظل لاعبو أوروغواي والمدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا عالقين في مقر إقامتهم بمنتجع "ماياكوبا" في المكسيك، وسط محاولات عاجلة من الاتحاد الأوروغوياني بالتعاون مع (فيفا) لتأمين طائرة بديلة لإنقاذ الموقف.

وتسببت هذه الفوضى التنظيمية في تعطيل جدول استعدادات الفريق، وأدت بالفعل إلى تأخير وصول الفريق إلى مدينة ميامي، مما هدد بإلغاء المؤتمرات الصحفية الرسمية المقررة قبل اللقاء.

ويلتقي الفريقان صباح غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة بالمونديال والتي تضم إسبانيا والرأس الأخضر