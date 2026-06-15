بالفيديو.. حكيمي يخالف بروتوكول فيفا من أجل صحفي مكسيكي

خطف النجم الدولي المغربي أشرف حكيمي الأضواء خارج المستطيل الأخضر، بعدما دافع عن أحد الصحفيين المكسيكيين في مؤتمر صحفي جرى قبل مباراة منتخب بلاده ضد البرازيل.

وانهالت عبارات الثناء والمديح على حكيمي بعد أن أظهر مرونة ورغبة تامة في الإجابة عن سؤال صحفي مكسيكي وجّه سؤاله باللغة الإسبانية، وهي من اللغات غير المعتمدة في نظام الترجمة الفورية الرسمية لذلك المؤتمر وفق ما ذكر موقع "إنفوباي" (infobae) الأرجنتيني.

حكيمي يخالف بروتوكول الفيفا

وبسبب ذلك تدخل ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في محاولة منه لإيقاف الصحفي، لكن حكيمي أوضح له أنه يفهم اللغة الإسبانية جيدا، وأنه لا يجد أي مشكلة في التواصل مع الإعلامي المكسيكي، في تصرف نبيل سرعان ما انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي تفاصيل الحادثة، أمسك الصحفي الميكروفون ليصيغ سؤالا لحكيمي، قبل أن يتمكن من إنهاء مداخلته أشار ممثلو "فيفا" إلى أن الأسئلة في هذا المؤتمر يجب أن تُطرح باللغات المصرح بها (الإنجليزية، البرتغالية، الإيطالية، العربية، والفرنسية)، لتسهيل عمل المترجمين الفوريين الموجودين في القاعة.

وأشار الموقع إلى أن هذه التوجيهات أثارت دهشة بقية الصحفيين، لا سيما أن اللغة الإسبانية تعد واحدة من أكثر اللغات استخداما خلال كأس العالم عام 2026، وتتحدث بها إحدى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة وهي المكسيك.

وفي الوقت الذي كان فيه الجميع يناقش البروتوكول المتبع، تدخل لاعب باريس سان جيرمان حكيمي ليؤكد أنه فهم السؤال تماما.

وأشاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمحاولة حكيمي تسهيل التواصل مع ذلك الصحفي، بدلا من رفض السؤال بحجة عائق اللغة.

من جهتها أوضحت صحيفة "إل بريوديكو" (elperiodico) الإسبانية، أن البروتوكول المتبع من "فيفا" في المؤتمرات الصحفية، يوجب على الصحفيين طرح الأسئلة باللغات الأصلية للبلدين المتنافسين، على أن تكون الإنجليزية هي اللغة البديلة عند عدم إتقان لغات المنتخبات المعنية.

موقف مشابه لفينيسيوس

ومر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بموقف مشابه، عندما وجه صحفي إسباني سؤالا له باللغة الإنجليزية، ليقاطعه اللاعب مطالبا إياه بالتحدث "بالإسبانية".

وردّ الصحفي: "أعتقد أنه لا يمكنني ذلك"، ثم أكمل صياغة سؤاله بالإنجليزية، فاستمع فينيسيوس إلى الترجمة وأجاب باللغة البرتغالية.

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وبعيدا عن هذه المواقف الغريبة والمحرجة لبعض الأطراف، فقد أثار البروتوكول المذكور استياء واسعا لأن "فيفا" لم تأخذ بعين الاعتبار أن اللغة الإسبانية هي لغة إحدى الدول المنظمة للبطولة، فضلا عن أن هناك نحو 57 مليون شخص يتحدثون بها في الولايات المتحدة.