لماذا سيرتدي حكام مباراة السعودية ضد أوروغواي اللون الوردي؟

في لفتة تعبيرية ترتبط بالهوية البصرية لمدينة ميامي الأمريكية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن طاقم التحكيم الذي سيدير مواجهة المجموعة الثامنة بين منتخبي أوروغواي والسعودية، والمقرر إقامتها الاثنين 15 يونيو/حزيران 2026 بالتوقيت المحلي، سيرتدي قمصانا باللون الوردي.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الحكم الإيطالي ماوريتسيو مارياني وطاقمه المساعد، كبادرة تقدير لحسن ضيافة مدينة ميامي، التي اتخذتها لجنة الحكام مقرا لإقامة أعضائها خلال التحضيرات التي سبقت انطلاق البطولة، والتي امتدت لنحو شهرين.

وفي سياق تعليقه على هذه المبادرة، أوضح بييرلويغي كولينا رئيس لجنة الحكام في "الفيفا" أن اختيار اللون "الوردي الفلامنغو" جاء ليعكس الامتنان للمدينة التي احتضنتهم طوال فترة إقامتهم.

وأشار كولينا إلى أن الطاقم أراد تقديم رسالة رمزية تعبر عن تقديرهم للمدينة، وتدعم طائر الفلامنغو الذي تشتهر به المدينة.

من جانبه، أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن اختيار هذا اللون يأتي ارتباطاً وثيقاً بكون اللون الوردي علامة مميزة لمدينة ميامي، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو توجيه تحية ودية للمدينة التي تستضيف فعاليات البطولة.

وتستحضر هذه المبادرة الأجواء العامة لمدينة ميامي في جنوب فلوريدا، والتي تشتهر بمعالمها الأيقونية، مثل طيور النحام الوردي (الفلامنغو)، ووصولاً إلى السيارات الكلاسيكية من طراز "كاديلاك" المكشوفة التي تجوب شارع "أوشن درايف"، فضلاً عن طابع مبانيها المعماري المصمم وفق أسلوب "آرت ديكو"، ومشاهد الغروب المميزة التي تضفي صبغة وردية على أفق المدينة.