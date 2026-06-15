حسام حسن يتحدى بلجيكا ويكشف موقف حمزة عبد الكريم من المشاركة

أكد مدرب المنتخب المصري حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة أمام المنتخب البلجيكي في افتتاح مشوار مصر ضمن كأس العالم 2026، أن المنتخب المصري يسعى لتقديم صورة مشرفة لكرة القدم المصرية والعربية أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية.

وقال حسام حسن: "نتمنى أن نسعد المصريين والعرب بتقديم نتيجة جيدة أمام منتخب قوي ومصنف عالميا. قمنا بدراسة المنتخب البلجيكي جيدا وهدفنا تقديم صورة جيدة لكرة القدم المصرية أمام العالم".

وتحدث المدرب حسام حسن عن محمد صلاح، رافضا اختزال آمال المنتخب في لاعب واحد، لكنه أكد في الوقت نفسه المكانة الخاصة لنجم مصر وقائدها. وأوضح: "كل لاعبي المنتخب مهمون للغاية، لكن صلاح مؤثر داخل وخارج الملعب. ربما عانى من بعض الظروف خلال كأس أمم أفريقيا الماضية، لكنه قدم أداء جيدا وننتظر منه الكثير".

حمزة عبد الكربم نجم مصر القادم

وفي المقابل، سلط المدرب الضوء على المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب شباب برشلونة والبالغ من العمر 18 عاماً، مؤكدا أن استدعاءه إلى المنتخب لم يكن مفاجأة بالنسبة للجهاز الفني.

وقال المدرب حسام حسن إنه مقتنع تماما بإمكانات اللاعب الشاب، معتبرا أنه يملك كل المقومات التي تؤهله ليكون مهاجما مهما للكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف: "حمزة لاعب مهم جدا ويمتلك كل مقومات المهاجم الجيد. أنا مقتنع بقدراته وسيكون مفيدا للمنتخب في المستقبل القريب، ومن يدري ربما يشارك في المباراة المقبلة بعد ساعات". كما أشار إلى أن الأمر نفسه ينطبق على مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، معربا في الوقت ذاته عن أسفه لغياب إسلام عيسى بسبب الإصابة.

احترام بلجيكا

وأبدى مدرب مصر احتراما كبيرا للمنتخب البلجيكي، مشيرا إلى جودة عناصره وخبرة مدربه، خاصة في ظل وجود أسماء بارزة مثل جيريمي دوكو وروميلو لوكاكو وكيفن دي بروين.

إعلان

وقال: "نحترم بلجيكا كثيرا، وندرك أنهم المرشحون للفوز بالمباراة، لكن كل شيء وارد في كرة القدم، وهدفنا هو الفوز في كل مباراة نخوضها". وتطرق المدرب حسام حسن أيضا إلى ظروف التحضير للمواجهة، موضحا أن الجهاز الفني حرص على برمجة التدريبات في نفس توقيت المباراة من أجل مساعدة اللاعبين على التأقلم مع الموعد المبكر نسبيا.

ذكريات 1990

وعن خوضه كأس العالم مدربا بعد أن شارك فيها لاعبا خلال نسخة إيطاليا 1990، أكد أن الأمر يمثل مصدر فخر كبير بالنسبة له، مستحضرا ذكريات المنتخب المصري في تلك النسخة. وقال: "يشرفني أن أشارك في كأس العالم لاعبا ومدربا. حققنا نتيجة إيجابية أمام هولندا عام 1990، ونتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية أيضا أمام بلجيكا".

وختم المدرب حسام حسن تصريحاته برسالة مباشرة إلى الجماهير المصرية، مؤكدا إدراكه لحجم التطلعات المعلقة على المنتخب، ومشددا على أنه سيبذل كل ما في وسعه لإسعادهم خلال هذه المشاركة العالمية. وقال: "أعلم جيدا حب الشعب المصري للمنتخب، وكل طموحي أن أكون عند حسن ظنهم. أعدهم أنني لن أقصر وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق نتائج تسعدهم جميعا".

ويستهل المنتخب المصري مشاركته في المونديال بمواجهة قوية أمام المنتخب البلجيكي في سياتل ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا إيران ونيوزيلندا، في اختبار مبكر لطموحات الفراعنة في البطولة.