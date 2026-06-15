شاهد.. حركة غامضة من حكم "الفار" تثير جدلا واسعا في كأس العالم

أثار حكم حالة من الجدل الشديد بعد تصرّف قام به قبل مباراة ألمانيا وكوراساو ضمن المجموعة الخامسة من نهائيات كأس العالم 2026.

ورُصد الحكم الأسترالي شون إيفانز المشرف على تقنية الفيديو المساعد "فار" وهو يقوم بإشارة غريبة بيده ذات طابع عنصري على حد وصف صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية، قبل انطلاق المباراة المذكورة.

حركة حكم تثير جدلا في كأس العالم

فعند انتقال كاميرا البث المباشر لتُظهر الحكام الثلاثة المسؤولين عن مراجعة اللقطات من مركز البث الدولي التابع لفيفا في دالاس، ظهر إيفانز خلف زميليه.

وبعد 4 ثوان من ظهوره بدا أن إيفانز قام بإشارة بيده اليمنى، حيث تلامس إبهامه مع سبابته بينما ظلت بقية أصابعه ممدودة، واستمر ذلك لمدة 8 ثوانٍ تقريبا ثم استدار.

وانتشرت اللقطة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للحكم بالقيام بإشارة تدل على تمييز "العرق الأبيض" وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الإشارة لها تفسيرات عديدة من بينها أن جماعات مناصرة "للقوة البيضاء" أو ما تُعرَف "بتفوّق العرق الأبيض" قد استخدمت إشارة مماثلة للتعبير عن أيديولوجيتها.

واستُخدمت هذه الإشارة أيضًا من قِبل حركة (أصحاب الثلاثة بالمئة) "Three Percenters" اليمينية المتطرفة والمناهضة للحكومة الأسترالية.

تفسيرات أخرى

وفي الوقت ذاته أشارت الصحيفة إلى أن هذه الإشارة يمكن تفسيرها على أنها دعابة بريئة بين الأصدقاء، أو مما يُسمى بـ"لعبة الدائرة" (Circle Game)، حيث يحاول الأشخاص خداع الآخرين للنظر إلى إشارة مشابهة لعلامة "أوكي" (OK) يتم القيام بها تحت مستوى الخصر.

أما صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية فقد أكدت أنه من المرجح أن يحقق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع الحكم لمعرفة حقيقة الأمر.

وشدد متحدث باسم "فيفا" على أن الاتحاد الدولي على علم بالواقعة لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

إعلان

من جانبه وجّه الحكم الإسباني الأسبق إيتورالدي غونزاليس انتقادا شديدا لتصرفات الحكم الأسترالي، واصفا حركته بالغبية.

وقال "عندما تُسلط عليك الكاميرات، توقف عن التصرف بغباء والقيام بإشارات".