شاهد.. رياضي أمريكي يشارك جماهير اليابان تنظيف المدرجات

حرص مشجعو منتخب اليابان على تنظيف مدرجاتهم، كما جرت العادة في بطولات أخرى، وقاموا بإخراج القمامة بعد تعادل منتخبهم مع هولندا 2-2 في كأس العالم في دالاس.

لكن هذه المرة، انضم إليهم أيضاً جيمس وينستون، لاعب وسط فريق نيويورك غاينتس، أحد فرق دوري كرة القدم الأمريكية، الذي يعمل مراسلاً لقناة "فوكس سبورتس" (Fox Sports) خلال البطولة.

يُذكر أن المشجعين اليابانيين يحرصون على تنظيف مدرجاتهم في الملعب منذ عام 1998، عندما شارك منتخبهم لأول مرة في كأس العالم.

كما أنهم يقومون بالشيء نفسه في الأحداث الرياضية الكبرى الأخرى، بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية.

وقد أوضح خبراء سابقا أن اليابانيين يتعلمون هذا السلوك منذ أيام دراستهم، حيث يتم تعليمهم تنظيف فصولهم الدراسية وممرات الملعب.