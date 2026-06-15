قبل قمة الأرجنتين.. جماهير الجزائر تشعل الأجواء في أمريكا (فيديو)

تستهل الأرجنتين رحلة دفاعها عن لقب كأس العالم بمواجهة قوية أمام المنتخب الجزائري، غدا الثلاثاء في مدينة كانساس سيتي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، في مباراة تجمع بين حامل اللقب وطموح منتخب يدخل البطولة بمعنويات مرتفعة وسلسلة نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة.

الأرجنتين تحت ضغط الصدارة

ويدخل المنتخب الأرجنتيني هذه النسخة من المونديال بهدف مواصلة إنجازه التاريخي بعد تتويجه بلقب عام 2022، معتمدًا على تشكيلة تضم عددًا كبيرًا من الأسماء التي شاركت في النسخة السابقة، في إطار سعي المدرب ليونيل سكالوني إلى الحفاظ على الانسجام والاستقرار الفني داخل المجموعة. ويأمل المنتخب الأرجنتيني في تحقيق إنجاز غير مسبوق يتمثل في الفوز بكأس العالم مرتين متتاليتين، وهو ما لم يتحقق منذ منتخب البرازيل في عام 1962.

وتتجه الأنظار في هذه المباراة إلى القائد ليونيل ميسي، الذي يخوض كأس العالم للمرة السادسة في مسيرته، ليصبح بذلك صاحب رقم قياسي في عدد المشاركات بتاريخ البطولة. وكان ميسي قد أكد في تصريحات سابقة أنه يعيش حالة من السعادة والاستمتاع قبل انطلاق المنافسات، مشيرًا إلى حماسه الكبير لخوض تحدٍ جديد مع المنتخب.

كما يتصدر المنتخب الأرجنتيني تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد صعوده إلى المركز الأول للمرة الأولى منذ يوليو/تموز 2025، غير أن الإحصاءات التاريخية تشير إلى أن أي منتخب تصدر التصنيف قبل انطلاق البطولة لم يتمكن سابقًا من التتويج باللقب، ما يضيف عنصر ضغط إضافي على حامل اللقب.

إصابات وتوازنات فنية..

على المستوى الفني، يواجه المدرب ليونيل سكالوني بعض التحديات بسبب الإصابات، خصوصًا في مركز الظهير الأيسر بعد تعرض نيكولاس تاليافيكو لإصابة عضلية خلال الفوز على هندوراس بنتيجة 2-0 في 6 يونيو/حزيران، ما دفع الجهاز الفني للاعتماد على فاكوندو ميدينا في المباراة الودية التالية أمام أيسلندا التي انتهت بفوز الأرجنتين 3-0.

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وفي المقابل، تلقى المنتخب دفعة إيجابية بعودة الحارس إيميليانو مارتينيز إلى الجاهزية الكاملة بعد تعافيه من كسر في إصبع اليد تعرض له أثناء الإحماء في نهائي الدوري الأوروبي الذي فازت به أستون فيلا، ومن المتوقع أن يتواجد ضمن التشكيلة الأساسية في مواجهة الجزائر.

ومن المنتظر، إذا استعاد تاليافيكو لياقته، أن يعتمد سكالوني على نفس القوام الأساسي الذي قاد الأرجنتين للتتويج بلقب عام 2022، في ظل ثقته الكبيرة في الخبرة والتجانس داخل المجموعة، رغم قوة البداية المنتظرة في مشوار الدفاع عن اللقب.

ورغم هذه المعطيات، تبقى في الأذهان خسارة الأرجنتين المفاجئة في افتتاح مونديال عام 2022 أمام السعودية، وهو ما يجعل الفريق يدخل مواجهة الجزائر بتركيز كبير لتفادي أي بداية غير متوقعة.

الجزائر تدخل المونديال بثقة كبيرة وسلسلة نتائج لافتة

في الجهة المقابلة، يدخل المنتخب الجزائري اللقاء وهو في أفضل حالاته المعنوية، بعد سلسلة من 4 مباريات دون هزيمة، حيث حقق نتائج إيجابية أبرزها التعادل أمام أوروغواي، بطلة العالم مرتين، والفوز على هولندا بنتيجة 1-0، ما يعكس تطورًا واضحًا في أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة.

كما عزز المنتخب الجزائري استقراره الفني بتمديد عقد مدربه فلاديمير بيتكوفيتش حتى عام 2028، في خطوة تؤكد ثقة الاتحاد الجزائري في المشروع الفني الحالي.

وعلى المستوى الهجومي، قدم الثنائي أنيس حاج موسى وأمين غويري مستويات لافتة، بعدما سجلا 4 أهداف في آخر مباراتين، من بينها الفوز الكبير على بوليفيا بنتيجة 4-0 في مباراة ودية، ما يعكس الفاعلية الهجومية المتصاعدة للفريق.

"مازادونا" يواجه الأرجنتين

ويبرز أيضًا اسم اللاعب الشاب إبراهيم مازة، البالغ من العمر 20 عاماً، والذي يحمل لقب "مازادونا" في ناديه باير ليفركوزن، حيث أبدى ثقته في قدرة المنتخب الجزائري على تقديم مباراة قوية أمام الأرجنتين، بل والتفكير في تحقيق نتيجة مفاجئة أمام بطل العالم.

وبناءً على هذه المعطيات، يدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بخبرة كبيرة وتاريخ حديث من التتويج، فيما يعتمد المنتخب الجزائري على حماس واضح وتطور ملحوظ في الأداء، في مواجهة تُعد من أبرز مباريات الجولة الأولى في المجموعة.

الجماهير الجزائرية حاضرة بقوة

وفرضت الجماهير الجزائرية حضورها بقوة في مدينة لورانس بولاية كانساس الأمريكية، حيث احتشد المئات من الأنصار بالقرب من مقر إقامة وتدريبات المنتخب الوطني، في مشهد يعكس حجم الدعم الشعبي لـ"محاربي الصحراء" قبل انطلاق مشوارهم في كأس العالم 2026.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت تجمعات كبيرة للمشجعين الجزائريين في محيط مركز التدريبات، وهم يرددون الأهازيج والهتافات الوطنية، وفي مقدمتها: "واحد، اثنان، ثلاثة… تحيا الجزائر"، وسط أجواء احتفالية وحماسية جسدت تعلق الجماهير بمنتخبها وحرصها على مؤازرته في البطولة العالمية.

كما وثقت لقطات جوية مشهداً لافتاً تمثل في رسم العلم الجزائري داخل إحدى الحدائق القريبة من مقر تدريبات المنتخب بمدينة لورانس، في مبادرة عكست الحضور الجماهيري المميز والدعم المتواصل الذي يحظى به المنتخب خلال فترة تحضيراته في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الأجواء الجماهيرية المميزة قبل الظهور الأول للمنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم 2026، حيث يستهل مشواره بمواجهة قوية أمام المنتخب الأرجنتيني فجر الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2026، وفق برنامج البطولة الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم.