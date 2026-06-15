بين العطش والإعلانات.. هل سرقت "الاستراحة المنعشة" روح اللعبة في المونديال؟

في كرة القدم، ليست كل التغييرات مرئية، بعضها يحدث في صمت شديد، لكنه يعيد هندسة طبيعة اللعبة وجيناتها دون أن يلتفت إليه أحد في البداية.

في مونديال 2026، لم يكن الجدل الأكبر يدور حول تقنيات التحكيم الرقمية ولا حول زيادة عدد المنتخبات، بل تفجر حول مفهوم استحدث بدافع إنساني خالص، لكنه تحول سريعًا إلى أداة لتقطيع أوصال الساحرة المستديرة، إنها "الاستراحة المنعشة".

ما بدا في الوهلة الأولى إجراءً صحيًا بديهيًا لحماية أجساد اللاعبين من الإنهاك وإنعاشها بمختلف أنواع السوائل، تحول قسرًا إلى نقاش حاد حول روح اللعبة، نقاش يضع الانسيابية والتدفق الطبيعي في كفة، والسيطرة التجارية غير المرئية على زمن المباراة في كفة أخرى.

هدنة قسرية أو حين يسرق الإيقاع

في مباريات عديدة من البطولة، فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) فترات توقف إلزامية تحت مسمى "الاستراحة المنعشة"، حتى في ظروف مناخية لم تكن بالحد الطبي الذي يفرض هذا التدخل الصارم.

في ملعب "أزتيكا"، تكرر المشهد بشكل فاضح خلال مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا، حيث درجة الحرارة تلامس 23 درجةً مئويةً فقط، والغيوم تحجب الشمس، والأجواء مثالية للركض المتواصل. ومع ذلك، دوت صافرة الحكم لتعلن قسرًا عن "الاستراحة المنعشة" مسبقة البرمجة، ليتأكد الجميع أن الزمن داخل المستطيل الأخضر لم يعد ملكًا لإيقاع الكرة، بل لجدول خارجي دقيق يدار خلف الكواليس.

الأثر الأبرز لهذه "الاستراحات المنعشة" لا يظهر في دقيقة التوقف، بل في الدقائق التي تليها، ففي لعبة شحيحة الأهداف تعتمد بالكامل على الزخم البدني، يتسبب هذا البتر المفاجئ في إعادة توزيع القوى بشكل غير عادل.

فريق يهاجم بضراوة ويبحث عن ثغرة لهدف محقق، يجد نفسه مجبرًا على الوقوف وشرب السوائل ليفقد وقوده المعنوي، وفريق آخر يعاني سكرات الاختناق الدفاعي تحت الضغط، يجد في هذه الهدنة طوق نجاة غير مستحق لترتيب خطوطه واستعادة أنفاسه.

صافرة الحكم بيد المخرج التلفزيوني

لكن الكواليس الخلفية للمونديال أخفت ما هو أخطر من مجرد توقف تكتيكي، إذ إن قرار استئناف اللعب بعد انتهاء دقيقة "الاستراحة المنعشة" لم يعد بيد حكم الساحة المطلق، بل بات رهينة بإشارة تأتيه عبر سماعة الأذن من مخرج البث لشبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية وصاحبة حقوق البث الحصرية باللغة الإنجليزية داخل الولايات المتحدة.

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أصبح المشهد سرياليًا خلف الشاشات، اللاعبون ينهون شرب المياه، والمدربون ينهون توجيهاتهم، ويقف الجميع في وسط الملعب بانتظار صافرة الحكم، بينما يضطر الحكم نفسه للانتظار لثوان ثقيلة ومحرجة حتى تنتهي شبكة "فوكس" من عرض مساحتها الإعلانية كاملة والمباعة بملايين الدولارات للشركات الرائدة.

هذه التبعية الفاضحة أكدت المخاوف من أن زمن الساحرة المستديرة سُلّع بالكامل ليتوافق مع هندسة التلفزيون التجاري على الطريقة الأمريكية وتصبح المباريات رهينة لجدول بيع المساحات الإعلانية لشبكات البث الكبرى.

"أمركة" كرة القدم… نظام الأربعة أرباع يلتهم 90 دقيقة

هذا التحول البنيوي يعري حقيقة أكبر بدأت تفرض نفسها على أرض الواقع، فالمباراة المونديالية لم تعد تُدار بالمنطق التقليدي القائم على شوطين، بل تحولت فعليًا، تحت غطاء "الاستراحة المنعشة"، إلى أربعة أقسام مدة كل منها 22.5 دقيقة، في استنساخ مشوه للنموذج الرياضي التجاري الأمريكي المعتمد في دوري كرة القدم الأمريكية ودوري كرة السلة.

هذا النظام "المقسم" لم يُصمّم يومًا لخدمة الرياضة، بل جرت هندسته ليكون وعاءً مثاليًا لبث أكبر قدر من الإعلانات التجارية المربحة، حيث يتم التضحية بسلاسة اللعب وإيقاعه لصالح فترات توقف مصطنعة توفر للشركات الراعية فرصة ذهبية لعرض منتجاتها.

هكذا تنسف أمركة الساحرة المستديرة بهذه الطريقة البناء التكتيكي التراكمي للمباريات، وتحول اللعبة الأكثر شعبية في العالم من ملحمة كروية متدفقة إلى مجرد فواصل مستقطعة لخدمة منطق السوق والاستهلاك.

اللعبة أصبحت رهينة

هذا التوغل التجاري فجر غضب الأوساط الفنية والمسؤولين الذين رأوا في هذا الإجراء رصاصة رحمة تطلق على انسيابية كرة القدم. ففي تصريح محمل بالألم لقناة "زد دي إف"، انتقد المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول، هذا التوجه بقوة قائلًا: "أصبحت كرة القدم رهينة لمسؤولين يجلسون في مكاتبهم المكيفة. قُدّمت الاستراحة المنعشة كدرع لحماية صحة اللاعبين، وسيف نبيل لمواجهة الحرارة، لكنها تحولت عمليًا إلى قفص مذهب تم صنعه خصيصًا للرعاة. كانت كرة القدم في الماضي هي الحدث الرئيسي، لكنها الآن مهددة بأن تصبح مجرد عرض مجزأ وموسيقى خلفية لعرض إعلاني".

اللاعبون من جانبهم شعروا بالاغتراب التكتيكي، حيث علق البرتغالي بيدرو نيتو بنبرة حادة: "عندما تبلغ المباراة ذروة الإثارة، ويوقفنا الحكم من أجل استراحة منعشة في طقس معتدل، فإنهم يفصلون عقولنا تمامًا عن جو المعركة. هذا البرود المفاجئ يشتت التركيز ويزيد من خطر الإصابات العضلية، بدلًا من حمايتنا".

ومن الناحية التكتيكية الصرفة، يبرز دائمًا الإسباني غوارديولا، الذي وإن لم يهاجم الاستراحة بشكل فج ومباشر، إلا أنه وضع إصبعه على الجرح الفني في سياقات مشابهة بتحذيره من التلاعب بإيقاع المباراة.

ويرى غوارديولا أن كرة القدم في جوهرها تعتمد على اللحظة المستمرة، حيث يتحرك اللاعبون ككتلة حية تتبادل الأدوار ذهنيًا وبدنيًا بدون انقطاع، مؤكدًا أن "أي توقف طويل يغير ديناميكية الضغط والتمركز" في الملعب، ويفكك الروابط التكتيكية الصامتة التي يصنعها اللاعبون أثناء تدفق اللعب الحر.

منطق النزاهة ضد منطق السوق

في المقابل، تستميت اللجان التنظيمية والطبية في الفيفا بالدفاع عن القرار، معتبرة أن كرة القدم الحديثة أصبحت أكثر سرعة وعنفًا بدنيًا، وأن تجاهل الإجهاد الحراري في بطولة تمتد عبر قارة كاملة وبمناخات متباينة ليس خيارًا مطروحًا.

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من منظورهم، "الاستراحة المنعشة" هي صمام أمان لاستمرارية أجساد اللاعبين، حتى وإن تسببت في إزعاج بصري أو تكتيكي للمشاهدين والمدربين.

لكن الحقيقة الثابتة في مونديال 2026 هي أن كرة القدم تتبدل، فالزمن داخل المباراة لم يعد خطًا مستقيمًا يملأه حماس الجماهير وسلاسة التمرير، بل تحول إلى مساحة مرنة قابلة للتقطيع والتوظيف الاقتصادي.

وبينما تستمر الجهود لحماية اللاعبين ظاهريًا، يبقى السؤال معلقًا فوق الملاعب. هل ما زالت المباراة تُحسم بتكتيك المدربين وأقدام اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، أم أن إيقاعها وصافرة استئنافها باتت تُطبخ في غرف تحكم القنوات العابرة للقارات خارج أسوار الملعب؟