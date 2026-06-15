بعد موسم مخيب.. الأهلي المصري يعين المدرب عموتة لإعادة هيكلة الفريق

أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده رسميًا مع المدرب المغربي الحسين عموتة لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، خلفًا للدنماركي ييس توروب الذي غادر منصبه عقب موسم مخيب، فشل خلاله في قيادة الفريق للتتويج ببطولات الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.

وأوضح النادي، في بيان نشره عبر مركزه الإعلامي اليوم الاثنين، أن عموتة سيصل إلى القاهرة مصحوبًا بجهازه الفني المكوّن من أربعة مساعدين، في إطار خطة الإدارة لإعادة الفريق إلى منصات التتويج على المستويين المحلي والقاري.

وأضاف البيان أن الراتب الشهري للمدرب المغربي وجهازه المعاون سيبلغ 145 ألف دولار، فيما شهد التشكيل الفني الجديد انضمام ياسر رضوان إلى الجهاز الفني في منصب المدرب المساعد، استعدادًا لبدء مرحلة جديدة يأمل الأهلي من خلالها استعادة نجاحاته وتحقيق طموحات جماهيره.