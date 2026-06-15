بعد تجربة 2024.. الروماني ريجيكامف يعود لتدريب الترجي التونسي

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده رسميًا مع المدرب الروماني لاورينتو ريجيكامف لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس بوميل.

وتُعد هذه التجربة الثانية للمدرب الروماني مع الفريق التونسي، بعد فترة سابقة دامت خمسة أشهر بين عامي 2024 و2025، سبق له خلالها الإشراف على تدريب النادي.

وكانت إدارة الترجي قد قررت إقالة المدرب الفرنسي باتريس بوميل في مايو/أيار الماضي، عقب فشل الفريق في بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد خسارته في الدور نصف النهائي أمام فريق ماميلودي صن داونز، الذي تُوّج لاحقًا باللقب على حساب الجيش الملكي.

كما فقد الترجي لقب الدوري التونسي في الجولات الأخيرة، بعد سقوطه في الجولة قبل الأخيرة أمام غريمه التقليدي النادي الإفريقي، الذي نجح في التتويج بالبطولة.