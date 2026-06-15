رياضة|بطولات عربية|تونس

بعد تجربة 2024.. الروماني ريجيكامف يعود لتدريب الترجي التونسي

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Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Tai - Al-Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - March 30, 2024 Al Tai coach Laurentiu Reghecampf reacts REUTERS/Stringer
لاورينتو ريجيكامف، المدرّب الروماني العائد للترجي الرياضي التونسي لقيادة الفريق في الموسم الجديد (رويترز)
Published On 15/6/2026

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده رسميًا مع المدرب الروماني لاورينتو ريجيكامف لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا للمدرب الفرنسي باتريس بوميل.

وتُعد هذه التجربة الثانية للمدرب الروماني مع الفريق التونسي، بعد فترة سابقة دامت خمسة أشهر بين عامي 2024 و2025، سبق له خلالها الإشراف على تدريب النادي.

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وكانت إدارة الترجي قد قررت إقالة المدرب الفرنسي باتريس بوميل في مايو/أيار الماضي، عقب فشل الفريق في بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد خسارته في الدور نصف النهائي أمام فريق ماميلودي صن داونز، الذي تُوّج لاحقًا باللقب على حساب الجيش الملكي.

Angola's head coach Patrice Beaumelle gives instructions during the Africa Cup of Nations group B soccer match between Angola and South Africa in Marrakech, Morocco, Monday, Dec. 22, 2025. (AP Photo/Themba Hadebe)
باتريس بوميل، المدرب السابق للترجي الرياضي التونسي (اي بي)

كما فقد الترجي لقب الدوري التونسي في الجولات الأخيرة، بعد سقوطه في الجولة قبل الأخيرة أمام غريمه التقليدي النادي الإفريقي، الذي نجح في التتويج بالبطولة.

المصدر: الألمانية

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