بعد إقامته اضطرارا في المكسيك.. منتخب إيران يصل لوس أنجلوس وسط إجراءات مشددة

وصلت بعثة المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط إجراءات أمنية مشددة جرى فرضها حول مقر الفريق، استعدادا لخوض مواجهة نيوزيلندا في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم 2026.

وتأتي هذه التطورات عقب أزمة أعلنت فيها إيران رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات لـ15 عضوا من بعثتها، مما اضطرها للإقامة في المكسيك والسفر أيام المباريات فقط.

ويحل منتخب إيران ضمن المجموعة المونديالية السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وبسبب رفض التأشيرات الأمريكية لـ15 عضوا من البعثة، اضطرت البعثة الإيرانية للإقامة في مدينة تيخوانا المكسيكية والسفر إلى لوس أنجلوس أيام المباريات فقط.

وفي السياق ذاته، لوحت إيران بإمكانية الانسحاب من المباريات أو إيقافها إذا حدثت أي مظاهر احتجاج سياسي داخل المدرجات.

وداع عاطفي

وكانت مقاطع فيديو قد وثقت تجمع عشرات المشجعين الإيرانيين والمكسيكيين أمام مقر إقامة منتخب إيران في مدينة تيخوانا المكسيكية، لتوديع الفريق قبل سفره إلى لوس أنجلوس استعدادا لمواجهة نيوزيلندا.

وأظهرت المشاهد أجواء احتفالية وهتافات داعمة للمنتخب الإيراني، في حين رفع مشجعون أعلام إيران والمكسيك تعبيرا عن التضامن بين جماهير البلدين.

كما وثقت لقطات خروج عدد من أفراد بعثة المنتخب الإيراني من مقر المعسكر لتوزيع قمصان المنتخب الرسمية على المشجعين الموجودين خارج المنشآت التدريبية، وسط تفاعل وفرحة من الحاضرين.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإيراني نظيره النيوزيلندي، على ملعب لوس أنجلوس (فجر الثلاثاء بالتوقيت العالمي) ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم، وذلك في ظل التدابير الأمنية المشددة المحيطة بالمنتخب عقب وصوله.

وانطلقت بطولة كأس العالم 2026 رسميا، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة الممتدة بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز 2026، ويتنافس فيها 48 منتخبا لأول مرة، منها 8 منتخبات عربية.