بطلب من مورينيو.. ريال مدريد يقترب من خطف نجم منتخب إسبانيا

شهدت بداية فترة الانتقالات نشاطا ملحوظا داخل نادي ريال مدريد، الذي بات قريبا من حسم صفقة التعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريلا، لاعب تشيلسي، بعد التوصل إلى اتفاق شفهي بين جميع الأطراف، على أن يتم الانتقال عقب كأس العالم 2026.

ويواصل النادي الملكي تحركاته القوية في سوق الانتقالات، في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز صفوف الفريق بعناصر ذات خبرة وجودة عالية، بعد إتمامه بالفعل صفقات بارزة تمثلت في دينزل دومفريس، وإبراهيما كوناتي، وبرناردو سيلفا، ليؤكد رغبته في الحفاظ على مكانته في صدارة الكرة الإسبانية والأوروبية.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن الاتفاق بين ريال مدريد وتشيلسي وكوكوريلا بات شبه نهائي، في صفقة من المتوقع أن تتجاوز قيمتها 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار)، رغم اهتمام أندية أخرى مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد بخدمات اللاعب، الذي خاض 24 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني.

وتندرج هذه الصفقة ضمن مشروع رياضي واسع يقوده الجهاز الفني الجديد بإشراف جوزيه مورينيو، الذي يسعى لإعادة تشكيل الفريق وفق رؤية تنافسية جديدة، خاصة في مركز الظهير الأيسر الذي يضم بالفعل عدة خيارات مثل فيرلان ميندي وفران غارسيا وألفارو كاريراس.

ويوجد كوكوريلا حاليا في معسكر منتخب بلاده إسبانيا، حيث يستعد لدخول منافسات كأس العالم 2026 اليوم الاثنين 15 يونيو/حزيران بمواجهة منتخب الرأس الأخضر في المجموعة الثامنة التي تضم أيضا المملكة العربية السعودية وأوروغواي.