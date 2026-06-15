رياضة|كأس العالم 2026|المكسيك

بالفيديو.. احتفال جماهيري في المكسيك لدعم المنتخب الإيراني

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مشجعون إيرانيون ومكسيكيون يودعون منتخب إيران في أجواء احتفالية بمدينة تيخوانا
مشجعون إيرانيون ومكسيكيون يودعون منتخب إيران في أجواء احتفالية بمدينة تيخوانا (مواقع التواصل)
Published On 15/6/2026

وثقت مقاطع فيديو تجمع عشرات المشجعين الإيرانيين والمكسيكيين أمام مقر إقامة منتخب إيران في مدينة تيخوانا المكسيكية، لتوديع الفريق قبل سفره إلى لوس أنجلوس استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في مستهل مشواره بكأس العالم عام 2026.

وأظهرت المشاهد أجواء احتفالية وهتافات داعمة للمنتخب الإيراني، فيما رفع مشجعون أعلام إيران والمكسيك تعبيرا عن التضامن بين جماهير البلدين.

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كما وثقت لقطات خروج عدد من أفراد بعثة المنتخب الإيراني من مقر المعسكر لتوزيع قمصان المنتخب الرسمية على المشجعين الموجودين خارج المنشآت التدريبية، وسط تفاعل وفرحة من الحاضرين.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإيراني نظيره النيوزيلندي، الاثنين، على ملعب لوس أنجلوس، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم عام 2026.

 

المصدر: الجزيرة

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