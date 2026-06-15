المباراة الألف في المونديال.. تونس تبحث عن كسر العقدة واليابان تطارد رقما جديدا

تتجه الأنظار إلى ملعب "بي بي في إيه" بمونتيري المكسيكية، السبت المقبل، حيث يلتقي منتخبا تونس واليابان ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مباراة تحمل قيمة تاريخية استثنائية، إذ ستكون المواجهة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم منذ انطلاق البطولة قبل 96 عاما.

وتأتي هذه المحطة التاريخية بعد ما يقرب من قرن كامل على أول مباراتين في تاريخ البطولة، عندما استضافت مدينة مونتيفيديو عام 1930 مواجهتي فرنسا والمكسيك التي انتهت بفوز فرنسا 4-1، والولايات المتحدة أمام بلجيكا التي انتهت بفوز الأمريكيين 3-0، ليصبح لقاء تونس واليابان شاهدا على المباراة الألف في سجل الحدث الكروي الأكبر عالميا.

تكشف الأرقام بحسب "أوبتا" عن تفوق واضح للمنتخب الياباني في المواجهات المباشرة أمام تونس، إذ سبق للمنتخبين أن التقيا ست مرات، حقق خلالها منتخب اليابان خمسة انتصارات مقابل فوز تونسي واحد فقط.

وجاء الانتصار التونسي الوحيد بنتيجة 3-0 في مباراة ودية أقيمت على الأراضي اليابانية ضمن بطولة كأس كيرين في يونيو/حزيران 2022، بينما انتهت جميع المواجهات الأخرى لصالح المنتخب الياباني.

أما على مستوى كأس العالم، فستكون هذه المواجهة الثانية بين المنتخبين بعد اللقاء الأول في دور المجموعات لنسخة عام 2002، الذي حسمه المنتخب الياباني بنتيجة 2-0. وشهدت تلك المباراة تسجيل نجم اليابان التاريخي هيديتوشي ناكاتا هدفه الوحيد في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

يدخل المنتخب التونسي المباراة وهو يسعى لتجاوز آثار خسارته الثقيلة أمام السويد بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى، وهي الهزيمة الأكبر في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وتشير الإحصاءات إلى أن المنتخب التونسي لم يخسر أول مباراتين له في البطولة سوى مرتين فقط خلال ست مشاركات سابقة، الأولى في نسخة عام 1998 عندما خسر أمام إنجلترا ثم كولومبيا، والثانية في نسخة عام 2018 عندما سقط أمام إنجلترا وبلجيكا.

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وتمنح هذه الأرقام المباراة أهمية مضاعفة لـ"نسور قرطاج" الذين يتطلعون لتجنب تكرار سيناريوهات النسختين السابقتين.

أرقام مقلقة للمنتخب التونسي

لم تقتصر معاناة المنتخب التونسي أمام السويد على النتيجة الثقيلة فقط، بل امتدت إلى تسجيل رقم نادر في تاريخ البطولة.

فقد أصبح المنتخب التونسي ثاني فريق منذ عام 1966 يستقبل ثلاثة أهداف من خارج منطقة الجزاء في مباراة واحدة بكأس العالم، بعد منتخب تشيلي الذي تعرض للموقف نفسه أمام ألمانيا عام 1982.

ورغم قسوة الخسارة الأخيرة، فإن المنتخب التونسي استقبل أهدافا أكثر خلال نسخة عام 2018 عندما اهتزت شباكه ثماني مرات، وكذلك في نسخة عام 2006 التي استقبل خلالها ستة أهداف.

حقق المنتخب الياباني الفوز في أول مباراتين له بكأس العالم أمام منتخبات أفريقية، لكنه لم ينجح في تكرار ذلك خلال آخر مواجهتين.

وخسر المنتخب الياباني أمام كوت ديفوار بنتيجة 2-1 في نسخة عام 2014، قبل أن يكتفي بالتعادل 2-2 أمام السنغال في نسخة عام 2018، وهو ما يجعل مواجهة تونس فرصة لاستعادة سجله الإيجابي أمام منتخبات القارة الأفريقية.

وعلى الرغم من استقبال المنتخب الياباني أهدافا في جميع مبارياته السبع بدور المجموعات منذ نسخة عام 2018، فإن نتائجه ظلت مستقرة إلى حد كبير.

فخلال تلك المباريات السبع خسر منتخب اليابان مباراتين فقط، مقابل ثلاثة انتصارات وتعادلين، كما أنه لم يتعرض سوى لهزيمة واحدة فقط في آخر أربع مباريات بكأس العالم استقبل خلالها الهدف الأول، محققا انتصارين وتعادلا واحدا.

وتعكس هذه الأرقام قدرة المنتخب الياباني على العودة في المباريات وعدم التأثر باستقبال الأهداف المبكرة.

البدلاء.. السلاح السري للمنتخب الياباني

أحد أبرز مفاتيح قوة المنتخب الياباني خلال السنوات الأخيرة يتمثل في فعالية اللاعبين البدلاء.

فمن أصل سبعة أهداف سجلها المنتخب الياباني منذ انطلاق كأس العالم عام 2022، جاء 5 أهداف بمساهمة مباشرة من اللاعبين البدلاء، حيث سجلوا ثلاثة أهداف وصنعوا هدفين.

وكان آخر هذه المساهمات هدف التعادل المتأخر في الدقيقة التاسعة والثمانين أمام هولندا في الجولة الماضية، الذي جاء بتمريرة حاسمة من البديل كوكي أوغاوا.

على الصعيد الفردي، قدم شوغو تانيغوتشي واحدا من أفضل العروض في الجولة الأولى أمام هولندا.

فمن بين جميع اللاعبين اليابانيين الذين نفذوا أكثر من خمسين تمريرة في مباراة بكأس العالم، حقق تانيغوتشي أعلى نسبة نجاح في التمرير بلغت 98%، بعدما نجح في 49 تمريرة من أصل 50.

كما لم يتفوق عليه في عدد التمريرات التي كسرت خطوط المنافس سوى الهولنديين فيرجيل فان دايك الذي حقق 14 تمريرة، ويان بول فان هيك الذي سجل 11 تمريرة، مقابل 8 تمريرات لتانيغوتشي.

كوبو وناكامورا يقودان الطموح الهجومي

هجوميا، يواصل تاكيفوسا كوبو تصدر قائمة أكثر اللاعبين اليابانيين مساهمة بالأهداف في مختلف المسابقات منذ بداية عام 2025، بعدما ساهم في ثمانية أهداف.

ويأتي خلفه كيتو ناكامورا بخمس مساهمات تهديفية، سجل خلالها ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

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كما برز ناكامورا بشكل لافت في المباراة الأولى، بعدما سجل ثلاث محاولات على المرمى، وهو الرقم الأعلى بين جميع لاعبي اليابان وهولندا في تلك المواجهة.

ليلة تاريخية تحمل أكثر من عنوان

بين رمزية المباراة الألف في تاريخ كأس العالم، ورغبة تونس في تجاوز آثار خسارتها القاسية أمام السويد، وطموح اليابان لمواصلة تفوقها التاريخي على منافسها، تبدو المواجهة المرتقبة على ملعب "بي بي في إيه" أكثر من مجرد مباراة في دور المجموعات.

إنها مباراة تحمل عبق 96 عاما من تاريخ البطولة، وتفتح صفحة جديدة في سجل كأس العالم، بينما يسعى كل منتخب إلى كتابة فصل خاص به في هذه الليلة التاريخية.