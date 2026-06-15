بالفيديو.. الماكينات الألمانية تجرد البرازيل من عرشها وتكتب التاريخ بسباعية كوراساو

لم تكن السباعية النظيفة التي أمطر بها المنتخب الألماني شباك نظيره منتخب كوراساو بمثابة إعلان جاهزية لـ"المانشافت" في مونديال 2026 فحسب، بل تحولت المباراة ذاتها إلى سجلات تاريخية لبطولات كأس العالم، وشهدت تجريد البرازيل من أثمن أرقامها التهديفية.

بدأت فصول القصة مبكرا، وتحديدا عند الدقيقة الخامسة والثانية الـ12، حين استلم فيليكس نيميشا الكرة ليودعها الشباك، معلناً عن أسرع هدف للاعب ألماني في إطلالته المونديالية الأولى منذ هدف القائد فيليب لام الأسطوري ضد كوستاريكا عام 2006.

وفيما يلي رصد تحليلي موثق بالأرقام لأبرز ما أفرزته الملحمة الألمانية في هيوستن:

الأرقام القياسية الجماعية لـ"المانشافت"

تربع المنتخب الألماني رسميا على صدارة المنتخبات الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم، بعدما رفع رصيده الإجمالي إلى 239 هدفا، متجاوزاً العملاق البرازيلي الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 238 هدفا.

السباعيات: كرس الألمان عقدة النتائج العريضة، حيث باتوا أكثر فريق يسجل 7 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة عبر تاريخ المونديال (4 مرات)، متجاوزين الرقم القياسي التاريخي لمنتخب المجر الأسطوري (3 مرات).

هيمنة المباراة الافتتاحية: حقق المنتخب الألماني فوزه الثامن على التوالي في مبارياته الافتتاحية بنهائيات كأس العالم بفارق ثلاثة أهداف على الأقل، متفوقاً بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه (المنتخب الفرنسي، 5 مرات).

الجماعية الهجومية المرعبة: شهد اللقاء مساهمة 7 لاعبين مختلفين من التشكيلة الأساسية لألمانيا في تسجيل وصناعة الأهداف، وهي أكبر حصيلة جماعية لفريق واحد في مباراة بالمونديال منذ نسخة 2002، حين فعلتها ألمانيا ذاتها أمام المنتخب السعودي.

أرقام فردية دخلت السجل التاريخي

الأسطورة نوير يتخطى ماتيوس: في سن 40 عاما و79 يوما، دخل الحارس مانويل نوير التاريخ من الباب العريض، ليصبح أكبر لاعب ألماني يشارك في بطولة كبرى (كأس العالم/بطولة أوروبا)، متجاوزاً النجم لوثار ماتيوس، الذي خاض مباراته الأخيرة ضد البرتغال في يورو 2000 وهو في سن 39 عاما و91 يوما.

انفجار هافرتز التهديفي: عادل النجم كاي هافرتز أفضل سلسلة تهديفية له مع المنتخب بتسجيله في 3 مباريات متتالية لأول مرة منذ الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى مارس/آذار 2022 (3 أهداف). وعلى صعيد النادي والمنتخب، يعيش مهاجم أرسنال فترة ذهبية بتسجيله في 5 من آخر 6 مباريات بدأها أساسيا (محرزا 6 أهداف؛ 3 مع أرسنال و3 مع ألمانيا).

أسرع هدف: جاء هدف فيليكس نيميشا الافتتاحي في الدقيقة (5:17) ليكون أسرع هدف للاعب ألماني في أول مشاركة مونديالية له منذ هدف القائد السابق فيليب لام الشهير ضد كوستاريكا في افتتاح نسخة 2006 (5:08).

ثنائية "دورتموند": بفضل هدفي نيميشا وشلوتربيك، شهد المونديال للمرة الثانية فقط تسجيل لاعبين من بوروسيا دورتموند في مباراة واحدة بكأس العالم لنفس الفريق، وهو رقم لم يتكرر منذ ثنائية يان كولر وتوماس روزيسكي مع منتخب التشيك ضد أمريكا في مونديال 2006.

صدمة تاريخية لكوراساو

دفع وافد المونديال الجديد ضريبة قاسية؛ وبات أول منتخب يشارك للمرة الأولى في كأس العالم ويستقبل 7 أهداف أو أكثر في مباراته الافتتاحية منذ نسخة 1954 (عندما خسرت كوريا الجنوبية أمام المجر 9-0). كما أن خسارته بفارق 6 أهداف تُعد الأكبر لمنتخب في إطلالته الأولى منذ تلك المواجهة التاريخية.

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هشاشة دفاعية: رغم المهرجان الهجومي، كشفت الأرقام عن خلل دفاعي؛ إذ فشلت ألمانيا في الحفاظ على نظافة شباكها للمباراة السابعة على التوالي في كأس العالم، وهي أطول سلسلة سلبية لها منذ عام 1970. وتاريخياً، لم يتخطَّ الألمان هذا الرقم إلا مرة واحدة (أول 9 مباريات بين عامي 1934 و1954).

أثبتت موقعة هيوستن أن الماكينات الألمانية دخلت مونديال 2026 ليس فقط للمنافسة على اللقب، بل لالتصاق اسمها بأرقام قياسية يصعب تحطيمها في المستقبل القريب.