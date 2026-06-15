القرار الأخير لم يُحسم بعد.. تصريح دي لا فوينتي يحدد مصير لامين جمال

تحوم الشكوك حول مشاركة لامين جمال في كأس العالم بعد غيابه عن الملاعب منذ نهاية أبريل/نيسان، بسبب إصابة في عضلة الفخذ، رغم أنه يُعد أحد أبرز آمال إسبانيا في البطولة.

وبينما كان هناك تساؤل في البداية حول إمكانية لحاقه بالمونديال، تواجد اللاعب في أمريكا الشمالية رفقة المنتخب الإسباني، دون تأكيد واضح حول جاهزيته البدنية الكاملة، رغم أنه خاض بعض التدريبات مؤخرا دون المشاركة في أي مباراة ودية تحضيرية، ما يجعل انطلاقه كأساسي في أولى المباريات محل شك، وفق ما كشفه المدرب لويس دي لا فوينتي خلال المؤتمر الصحفي.

ورغم ذلك، حرص دي لا فوينتي على طمأنة الجماهير، مؤكدا أن "لامين في حالة ممتازة ويتدرب بشكل طبيعي مثل بقية اللاعبين الذين عانوا من مشاكل بدنية"، مشيرا إلى أن جميع عناصر المنتخب متاحة لمباراة الافتتاح.

في المقابل، أوضح المدرب أن اللاعب ما زال غير جاهز لخوض 90 دقيقة كاملة، قائلا إنه "يمكنه اللعب لبضع دقائق فقط ولا يمكن تحديد المدة بدقة"، ما يفتح الباب أمام مشاركته كبديل بدلا من أساسي.

وأضاف دي لا فوينتي أن القرار النهائي سيكون بالتنسيق مع الطاقم الطبي، الذي يتفق مع الجهاز الفني على طريقة التعامل مع حالته البدنية، ما يجعل مشاركته مرهونة بتطور حالته قبل المباراة.

وبذلك، يبقى موقف لامين يامال غير محسوم بشكل كامل بين الجاهزية الجزئية وإمكانية المشاركة المحدودة، في انتظار القرار النهائي قبل انطلاق المواجهة الأولى لإسبانيا.

وتخوض إسبانيا أول مواجهاتها في مونديال عام 2026 مساء الاثنين 15 يونيو/حزيران الجاري، أمام الرأس الأخضر في منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا المملكة العربية السعودية وأوروغواي.