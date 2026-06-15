العراق والأردن والجزائر.. ثلاثي عربي يبدأ مشوار المونديال باختبارات أوروبية ولاتينية

يخوض الثلاثي العربي المكون من منتخبات العراق والأردن والجزائر اختبارات صعبة يوم الثلاثاء في بداية مشوارهم ضمن منافسات مونديال أمريكا الشمالية لكرة القدم 2026. وتصطدم طموحات المنتخبات العربية الثلاثة بمواجهات ثقيلة أمام منتخبات النرويج والنمسا والأرجنتين حاملة اللقب توالياً، حيث تسعى هذه الفرق لتحقيق انطلاقة إيجابية تعزز من حظوظها في بلوغ الأدوار المتقدمة وإثبات تطور الكرة العربية على الساحة العالمية ومحركات البحث الرياضية التي تتجه أنظارها نحو هذه المواجهات الحاسمة.

منتخب العراق في مهمة شاقة أمام النرويج

يستهل منتخب العراق مشواره في النهائيات بمواجهة صعبة أمام منتخب النرويج في مدينة بوسطن ضمن المجموعة التاسعة القوية التي تضم أيضاً منتخبي فرنسا والسنغال. وكان "أسود الرافدين" آخر من حجز بطاقة التأهل للنسخة الحالية بعد مسيرة شاقة خاضوا خلالها إحدى وعشرين مباراة في التصفيات، ليعودوا إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخهم بعد نسخة المكسيك عام 1986.

ويأمل العراقيون في حصد أول نقطة مونديالية لهم متجاوزين التحضيرات المضطربة وأزمة توقيف المهاجم أيمن حسين، في حين تعول النرويج على نجمها الفتاك إرلينغ هالاند وسجلها المميز للذهاب بعيداً في البطولة.

فرنسا والسنغال في صدام تاريخي متجدد

وفي المجموعة التاسعة ذاتها، يسعى المنتخب الفرنسي بقيادة مدربه ديدييه ديشان إلى تأكيد مكانته كأحد أبرز المرشحين للقب حين يواجه المنتخب السنغالي في نيوجيرسي. وتطمح فرنسا لتحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ النهائي للمرة الثالثة توالياً، بينما تعود السنغال للمشاركة الثالثة على التوالي مستلهمة ذكريات فوزها المثيرة على فرنسا في افتتاح مونديال 2002، رغم صعوبة تكرار الإنجاز في ظل تراجع نتائجها بالتحضيرات الأخيرة أمام المنتخبات المشاركة في البطولة.

مشاركة تاريخية لمنتخب الأردن أمام النمسا

يضع منتخب الأردن نصب عينيه تقديم عرض قوي في مستهل مشاركته التاريخية الأولى في مباريات كأس العالم عندما يواجه النمسا في سان فرانسيسكو ضمن منافسات المجموعة العاشرة. ويدخل "النشامى" البطولة بثقة مستمدة من إنجازاتهم الأخيرة كوصافة كأس آسيا وكأس العرب، معتمدين على تشكيلة تضم لاعبين محترفين بقيادة المهاجم موسى التعمري وتحت إشراف المدرب جمال السلامي، وذلك رغم غياب الهداف يزن النعيمات للإصابة. وفي المقابل، يبحث المنتخب النمساوي بقيادة مدربه رالف رانغنيك عن استغلال خبرة نجومه البارزين لحسم المواجهة.

الجزائر تصطدم بالأرجنتين حاملة اللقب

وفي إطار المجموعة العاشرة أيضاً، تترقب الجماهير قمة نارية تجمع منتخب الجزائر مع منتخب الأرجنتين بطل العالم، في عودة قوية لـ "محاربي الصحراء" إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخهم والأولى منذ عام 2014. ووجهت الجزائر رسالة تحذير قوية لمنافسيها بعد فوزها الودي على هولندا في عقر دارها، حيث أكد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش جاهزية فريقه لتقديم أداء تنافسي ومقارعة حامل اللقب، مشدداً على أن الهدف هو البحث عن الفوز أمام أي منافس مهما كان حجمه لتحقيق التقدم خطوة بخطوة في المونديال.