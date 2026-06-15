"تواصل مع أشخاص سيئين".. البيت الأبيض يبرر منع الحكم عمر عرتن من المونديال

دافع المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني بكأس العالم عن قرار منع الحكم الصومالي عمر عرتن من دخول الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "يو إس إيه توداي" (USA Today) عن أندرو جولياني، قوله: "هناك بعض الأمور التي لا يمكننا الحديث عنها بخصوص الحكم الذي تشيرون إليه، ولكن على الأقل ما تم الكشف عنه هو أنه كان على اتصال بأشخاص سيئين للغاية قبل وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، وفق زعمه.

وأضاف جولياني في تصريحاته مساء الأحد: "سأكتفي بهذا القدر، ولكن ما يمكنني قوله هو أننا لن نسمح لمسؤولي بطولة كرة قدم بإدخال أشخاص سيئين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من واجبنا ضمان حصول الجميع على تجربة لا تنسى، وهذا يعني التأكد من قدرتنا على مراقبة الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة".

وتم منع عرتن من دخول الولايات المتحدة رغم أن لديه تأشيرة دخول سارية، وأرجعت السلطات الأمريكية ذلك إلى ما سمتها "مخاوف أمنية تتعلق بصلاته المزعومة بمنظمة إرهابية في بلده الصومال".

ووصف رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو القرار بأنه "مؤسف"، وأكد أن عرتن سيتقاضى أجره عن العمل الذي كان سيؤديه في البطولة.

وشكلت قيود السفر في الولايات المتحدة موضوعا رئيسيا على هامش البطولة، حيث تم منح التأشيرات للاعبي إيران وبعض أعضاء الجهاز الفني بعد شهور من عدم اليقين. لكن جولياني أشاد بكيفية تعامل الولايات المتحدة مع الموقف.

وفي هذا الصدد، قال: "الأهم من ذلك كله، أننا نستطيع أن ننظر إلى جميع اللاعبين الذين دخلوا البطولة بتأشيرات دخول. إنه لأمر رائع حقا. جميع المدربين حصلوا على تأشيرات دخول، لذا لم تتأثر أي من مباريات البطولة".