إيران ضد نيوزيلندا في كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يفتتح منتخبا إيران ونيوزيلندا مباريات المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم 2026، في مواجهة مرتقبة يستضيفها ملعب "سوفي" الشهير في مدينة إنغلوود بلوس أنجلوس، فجر غد الثلاثاء.

وتكتسي المباراة أهمية بالغة لكلا الطرفين في بداية مشوارهما المونديالي؛ حيث يتطلع كل منهما لتدشين البطولة بنتيجة إيجابية تعبد الطريق نحو الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة إيران ونيوزيلندا

تقام المباراة فجر الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2026 على ملعب سوفي.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثانية صباحا (2:00) بتوقيت الجزائر والمغرب، الرابعة صباحا (4:00) بتوقيت السعودية وقطر، الخامسة صباحا (5:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة إيران ضد نيوزيلندا

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كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة، لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

دافع تاريخي لإيران وصمود نيوزيلندي منتظر

بالنسبة للمنتخب الإيراني، المصنف العشرين عالميا والذي يسجل ظهوره السابع في المحفل العالمي، يُعد الفوز مطلبا ملحا وضروريا لمنح نفسه فرصة واقعية لبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، وتخطي عقدة دور المجموعات التي لازمت مشاركاته السابقة.

في المقابل، يدخل منتخب نيوزيلندا المواجهة محاطا بأجواء احتفالية بعودته إلى المونديال للمرة الثالثة في تاريخه بعد غياب دام 16 عاما.

ورغم أن منتخب "أول وايتس" يعد صاحب التصنيف الأدنى بين المنتخبات الـ48 المشاركة في هذه النسخة بوقوعه في المركز 85 عالميا، إلا أنه يدخل البطولة بقيادة مدربه مايكل ماين بثقة كبيرة، مستندا إلى هيمنته المطلقة على تصفيات أوقيانوسيا.

صراع الأساليب

تعد المباراة بمثابة صدام مثير بين مدرستين وأسلوبين مختلفين؛ حيث سيعول المنتخب الإيراني بشكل كبير على لغة الأرقام والخبرة العريضة لمهاجمه المخضرم مهدي طارمي، الذي تشكل قدراته الفردية وحسه التهديفي عاملا حاسما في فك شفرات الدفاعات المنافسة.

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على الجانب الآخر، يراهن المنتخب النيوزيلندي على رغبته في إحداث المفاجأة، مستغلا قوته البدنية المعهودة وتميز لاعبيه في الكرات الهوائية، إلى جانب الروح الجماعية العالية التي ظهر بها الفريق خلال مرحلة التصفيات.

التشكيلة المتوقعة لإيران (4-3-3):

بيرانوند؛ يوسفي، خليل زاده، نعمتي، محمدي؛ محبي، عزت اللهي، قدوس؛ غايدي، طارمي، حسين زاده.

التشكيلة المتوقعة لنيوزيلندا (4-2-3-1):

كروكومب؛ باين، بوكسال، سورمان، كاكاس؛ ستامينيتش، بيل؛ غاربيت، سينغ، جست؛ وود.