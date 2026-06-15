مدرب ألمانيا يكشف سر تبديله ملابسه 3 مرات خلال الفوز الكبير على كوراساو

أثار مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم يوليان ناغلسمان الكثير من التعجب والفضول لدى الجماهير والمتابعين، بعدما غيّر ملابسه عدة مرات خلال المباراة الافتتاحية لفريقه في بطولة كأس العالم 2026. واستهل المانشافت، بطل العالم في أربع مناسبات آخرها عام 2014، حملته المونديالية بفوز عريض وكبير على منتخب كوراساو بنتيجة 7-1 في مدينة هيوستن الأمريكية، إلا أن الملاحظة الأبرز خارج الخطوط كانت "عرض الأزياء" المفاجئ الذي قدمه ناغلسمان مرتين على الأقل خلال اللقاء.

وبدأت القصة قبل انطلاق اللقاء، حيث ظهر المدرب الشاب في مقابلة تلفزيونية مرتديا قميصا رياضيا أسود يحمل شعار المنتخب الألماني. ومع صافرة البداية، وقف ناغلسمان على خط التماس بإطلالة ثانية مرتديا قميص "بولو" مخططا مع سروال فاتح اللون، قبل أن يفاجئ الجميع بعد الاستراحة بظهوره في الشوط الثاني بإطلالة ثالثة، تمثلت في قميص أسود بسيط طبعت على ظهره أسماء عدد من الجماهير، ليعود مجددا بعد نهاية المباراة إلى القميص الرياضي الأصلي الذي بدأ به يومه.

وعند سؤاله من قبل الصحفيين عن أسباب هذا التغيير المتكرر لملابسه، أوضح ناغلسمان أن الأجواء في هيوستن كانت حارة جدا، مما جعل قميص "البولو" الذي خاض به الشوط الأول ثقيلا للغاية وغير مريح. وأضاف المدرب الألماني أن القميص الآخر الذي ارتداه في الشوط الثاني كان أخف وزنا ويساعده على تحمل الحرارة، إلى جانب رغبته في مكافأة الجماهير الألمانية التي صنعت أجواء رائعة في المدرجات من خلال ارتداء قميص يحمل أسماءهم على ظهره تقديرا لدعمهم ومؤازرتهم للفريق.