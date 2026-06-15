لعنة "الاستحواذ السلبي" تلاحق إسبانيا.. والرأس الأخضر يصنع التاريخ في مونديال 2026

في ليلة كروية خيمت عليها أرقام قياسية مثيرة، سقط المنتخب الإسباني في فخ التعادل السلبي أمام نظيره منتخب الرأس الأخضر، في مواجهة أعادت إلى الأذهان أزمة "الاستحواذ دون فاعلية" التي باتت تلازم "لاروخا" في المحافل الدولية.

أرقام قياسية لا تجلب الفوز

لم تكن المباراة مجرد مواجهة عادية، بل تحولت إلى ساحة للإحصائيات التاريخية؛ حيث أكمل المنتخب الإسباني 734 تمريرة، وهو رقم قياسي منذ عام 1966. ورغم هذا الضغط الهائل، فشل الماتادور في هز الشباك، مواصلاً معاناته الهجومية بعد أن سدد 49 تسديدة منذ آخر هدف سجله في كأس العالم (في الدقيقة 11 ضد اليابان عام 2022).

ولم تتوقف الأرقام عند هذا الحد، إذ سجل الإسبان 27 تسديدة في هذه المباراة دون أهداف، وهو رقم يعادل تاريخهم الأسود في مباراة باراغواي عام 1998، بينما دخل اللاعب ميكيل أويارزابال تاريخ "أوبتا" من باب غير متوقع، كأول لاعب منذ عام 1966 يقضي أول 30 دقيقة من مباراة في المونديال دون أن يلمس الكرة ولو لمرة واحدة.

"فوزينيا" والدرس الدفاعي للرأس الأخضر

على الجانب الآخر، قدم منتخب الرأس الأخضر درسا في الانضباط التكتيكي؛ حيث لم يرتكب الفريق سوى خطأ واحد فقط طوال المباراة، وهو أقل عدد من الأخطاء في مباراة بكأس العالم منذ عام 1966.

وبطل هذه الملحمة الدفاعية كان الحارس المخضرم فوزينيا (40 عاما و12 يوما)، الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في المباراة الأولى لمنتخب يخوض ظهوره الأول في المونديال. ولم يكتفِ فوزينيا بحراسة عرينه، بل تألق بـ 7 تصديات حاسمة، ليدخل التاريخ كأكبر حارس مرمى يتجاوز الأربعين يحقق هذا العدد من التصديات منذ الأسطورة بات جينينغز عام 1986. كما دخل منتخب الرأس الأخضر التاريخ بكونه صاحب أكبر تشكيلة أساسية في المونديال الحالي (بمتوسط عمر 31 عاما و26 يوما).

أرقام قياسية للشباب في ليلة الكبار

رغم الإحباط الإسباني، حملت المباراة لمحات تاريخية لنجوم المستقبل؛ حيث أصبح لامين جمال أصغر لاعب أوروبي يشارك في بطولتين كبيرتين (يورو 2024 ومونديال 2026) بعمر 18 عاما و337 يوما، محطما رقم جود بيلينغهام. كما دخل غافي نادي الكبار كونه سادس لاعب في التاريخ يشارك في نسختين من كأس العالم قبل بلوغه سن الـ21، لينضم إلى قائمة أساطير مثل بيليه وصامويل إيتو.

عقدة البدايات

تأتي هذه النتيجة لتؤكد معاناة إسبانيا المزمنة في مباريات الافتتاح، حيث لم تفز في مباراتها الأولى إلا في 3 مناسبات فقط من آخر 15 بطولة. كما أن سجل المنتخب منذ التتويج بلقب 2010 بات مقلقا لجماهيره، إذ حقق الفوز في 3 مباريات فقط من أصل 12 مباراة خاضها في كأس العالم خلال تلك الفترة.

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تغادر إسبانيا المباراة بتساؤلات فنية كبيرة حول جدوى الاستحواذ المفرط، بينما يغادر منتخب الرأس الأخضر الملعب ورأسه مرفوعة بعد أن وضع نفسه في كتب التاريخ أمام أحد عمالقة الكرة العالمية.