بالفيديو.. هتافات داعمة لفلسطين تجتاح شوارع سانتا كلارا عقب تعادل قطر وسويسرا

تحولت شوارع مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى ساحة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عقب المواجهة المثيرة التي جمعت منتخبي قطر وسويسرا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله (1-1)، لحساب نهائيات كأس العالم عام 2026.

ووثقت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مسيرة حاشدة لجماهير المونديال وهي تجوب شوارع المدينة الأمريكية حاملة الأعلام الفلسطينية.

وردد المشجعون من مختلف الجنسيات شعار "الحرية لفلسطين" ليعيدوا إلى الأذهان مجددا المشاهد الجماهيرية التضامنية مع الفلسطينيين في أكبر محفل كروي عالمي.

وكان المنتخب القطري قد اقتنص تعادلا ثمينا أمام نظيره السويسري بنتيجة 1-1، في مباراة شهدت ندية كبيرة وتفاعلا جماهيريا واسعا داخل الملعب وخارجه، قبل أن تنتقل الأجواء الحماسية إلى شوارع كاليفورنيا بروح تضامنية لافتة.