زمالة الهلال تتوهج في كأس العالم.. نيمار يطلب قميص بونو (فيديو)

خطفت الأجواء الإنسانية والروابط الودية الأضواء من صراع المستطيل الأخضر في ملعب "ميتلايف" بنيويورك، عقب القمة الكروية المثيرة التي جمعت منتخبي المغرب والبرازيل في افتتاح مشوارهما بمونديال 2026، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

واستقبل المشاهير النجم نيمار، الذي لا يزال يتعافى من إصابته، بحفاوة بالغة في ملعب "ميتلايف"، حيث شاهد المباراة الافتتاحية ضد المغرب من مقاعد البدلاء مع زملائه.

وكان بطل اللفتة الأبرز عقب إطلاق صافرة النهاية هو الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي توجه مباشرة نحو حارس المرمى المغربي المخضرم ياسين بونو؛ حيث تبادل النجمان العناق والحديث لعدة دقائق استعادا فيها ذكريات زمالتهما السابقة في نادي الهلال السعودي، قبل أن يطلب نيمار من بونو الحصول على قميصه الخاص في هذه المباراة كهدية تذكارية يقدرها كثيرا.

حضور استثنائي

المباراة شهدت حضورا جماهيريا غفيرا واهتماما لافتا من مشاهير الرياضة والفن في الولايات المتحدة، والذين تواجدوا في المنصة الشرفية، وعلى رأسهم أسطورة كرة القدم الأمريكية توم برادي والمغني العالمي ترافيس سكوت، حيث حظي النجم البرازيلي باحتفاء بالغ وجماهيرية جارفة أكدت قيمته كأحد أبرز أيقونات كرة القدم العالمية في المونديال الحالي.

ويطمح نيمار في هذه النسخة (وهي المشاركة المونديالية الرابعة في مسيرته) إلى قيادة كتيبة "السيليساو" تحت إشراف الجهاز الفني لتجاوز عقبات الماضي وإحراز اللقب العالمي الغائب عن خزائن البرازيل، متسلحا بخبرته الكبيرة ونضجه الفني داخل المجموعة.