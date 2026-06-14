نجم البرازيل يكشف سر البداية السيئة بالمونديال أمام المغرب وأنشيلوتي يتعهد بالرد

استهل المنتخب البرازيلي مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بتعادل مخيب للآمال أمام المنتخب المغربي بهدف لمثله، في نتيجة أثارت العديد من التساؤلات حول جاهزية أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب العالمي.

ورغم امتلاك البرازيل مجموعة كبيرة من النجوم وأصحاب الخبرة، فإن الفريق وجد صعوبة كبيرة في فرض أسلوبه خلال فترات طويلة من المباراة، خصوصًا في الشوط الأول الذي ظهر فيه المنتخب بعيدًا عن مستواه المعتاد.

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وعقب نهاية اللقاء، لم يخف المهاجم ماتيوس كونيا استياءه من الأداء الذي قدمه المنتخب في بداية المباراة، معترفًا بأن الفريق ارتكب أخطاء كلفته فقدان السيطرة خلال فترات مهمة من المواجهة.

وأكد كونيا أن المنتخب البرازيلي يمتلك الإمكانات الكافية لتجاوز هذه البداية المتعثرة، مشددا على ضرورة الاستفادة من الدروس المستخلصة قبل المباريات المقبلة.

وأشار اللاعب إلى أن المنتخب لا يستطيع مواصلة المشوار بالطريقة نفسها التي بدأ بها أمام المغرب، موضحا أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنهم باتوا أكثر استعدادا للمواجهات القادمة.

أنشيلوتي يتعهد بالرد

من جانبه، أقر المدير الفني للمنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي بأن فريقه لم يقدم الأداء المنتظر، مؤكدا أن الانتقادات التي أعقبت المباراة تعد أمرا طبيعيا في ظل المستوى الذي ظهر به اللاعبون.

وأوضح المدرب أن المنتخب عانى من غياب التوازن خلال الشوط الأول، وهو ما منح المنتخب المغربي أفضلية واضحة في العديد من فترات اللقاء، مشيرا إلى أن الأداء تحسن نسبيا بعد الاستراحة.

وأضاف أن الفوز بكأس العالم لا يتحدد بنتيجة المباراة الأولى، مؤكدا أن البطولة لا تزال في بدايتها وأن أمام المنتخب فرصة كبيرة لتصحيح الأخطاء واستعادة مستواه الحقيقي.

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وأشاد أنشيلوتي بالمستوى الذي قدمه المنتخب المغربي، مؤكدا أن منافسه لعب بتنظيم كبير وانضباط تكتيكي واضح، الأمر الذي جعل المباراة أكثر صعوبة على المنتخب البرازيلي.

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ونجح المنتخب المغربي في فرض إيقاعه خلال فترات عديدة من اللقاء، مستفيدًا من التراجع البرازيلي في الشوط الأول، ليؤكد مرة أخرى قدرته على مقارعة المنتخبات الكبرى في المحافل العالمية.

ودافع المدرب البرازيلي عن التغييرات التي أجراها خلال المباراة، موضحا أنه تحرك مبكرا لمعالجة الخلل الذي ظهر في أداء الفريق.

وأشار إلى أنه أجرى أول تعديلين بين الشوطين مباشرة، قبل أن يواصل إجراء التغييرات خلال النصف الثاني من المباراة بهدف استعادة التوازن وتحسين الأداء الهجومي والدفاعي.

كما اعتبر أن فترات التوقف المخصصة لشرب المياه خلال المباريات منحت الأجهزة الفنية فرصة إضافية لتوجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء التكتيكية أثناء اللقاء.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من أنصار المنتخب البرازيلي الذين ملأوا معظم مدرجات الملعب، في مشهد عكس حجم الشعبية التي يتمتع بها المنتخب في مختلف أنحاء العالم.

وأعرب أنشيلوتي عن امتنانه للدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به فريقه، مقدمًا اعتذاره للجماهير بسبب عدم تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية.

ويخوض المدرب الإيطالي أول تجربة له في نهائيات كأس العالم على رأس الجهاز الفني للبرازيل، واضعًا نصب عينيه هدف قيادة المنتخب إلى لقبه العالمي السادس.

مواجهة هايتي فرصة التعويض

ويستعد المنتخب البرازيلي لخوض مباراته الثانية في دور المجموعات أمام منتخب هايتي يوم 19 يونيو/حزيران، في لقاء سيكون بالغ الأهمية لاستعادة الثقة وتحقيق أول انتصار في البطولة.

وسيختتم المنتخب البرازيلي مبارياته في المجموعة بمواجهة منتخب اسكتلندا يوم 24 يونيو/حزيران، وسط آمال جماهيره في رؤية رد فعل قوي يعيد الفريق إلى مسار المنافسة على اللقب.

ورغم التعثر الأول، لا يزال المنتخب البرازيلي يمتلك حظوظا كبيرة في مواصلة المشوار، خاصة في ظل امتلاكه عناصر قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة.

لكن الرسالة التي خرجت من معسكر البرازيل كانت واضحة؛ فالفريق يدرك أن الأداء الذي ظهر به أمام المغرب لن يكون كافيًا لتحقيق الطموحات الكبيرة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزا أكبر وانطلاقة مختلفة إذا أراد الوصول إلى منصة التتويج في ختام البطولة.