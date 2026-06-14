قبل مواجهة الجزائر.. ميسي يستحضر ذكريات مونديالية عمرها 20 عاما

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، متابعيه منشورا استثنائيا قبل مشاركته السادسة في نهائيات كأس العالم.

ومن المقرر أن يدشّن المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي، حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه في النسخة الماضية التي أقيمت في دولة قطر، بمواجهة منتظرة ضد الجزائر يوم الأربعاء القادم ستنطلق عند الساعة 4:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب كانساس سيتي، لحساب المجموعة العاشرة.

ذكريات ميسي بكأس العالم

ونشر ميسي (38 عاما) عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" سلسلة من الصور لمشاركاته المونديالية الخمس الماضية، بالإضافة إلى صورته الرسمية لمونديال 2026.

وعلّق ميسي على الصور بالقول "من 2006 إلى 2026" ويتوسط الرقمين رمز كرة القدم، في تصرّف ملأ من خلاله "البرغوث" منصات التواصل الاجتماعي "بمشاعر الحنين إلى الماضي"، على حد تعبير شبكة "تي واي سي سبورتس" (tycsports) الأرجنتينية.

وظهر ميسي لأول مرة في كأس العالم بمونديال ألمانيا 2006 تحت قيادة مواطنه الأسطوري دييغو أرماندو مارادونا، مرورا إلى جنوب أفريقيا 2010، البرازيل 2014 وفيه خسرت الأرجنتين المباراة النهائية، روسيا 2018، وصولا إلى قطر 2022 النسخة التي شهدت تتويجه "بالكأس الغالية".

وسيكون مونديال 2026 المُقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا السادس في مسيرة ميسي، وهو رقم قياسي مذهل يتشاركه مع حارس المرمى المكسيكي غييرمو أوتشوا ومنافسه الأزلي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولهذا السبب سيتزين قميص ميسي الذي سيرتديه أمام الجزائر، بشارة خاصة تكريما لهذا الإنجاز وفق الشبكة ذاتها.

ارقام قياسيية

ومن خلال مشاركته في مونديال 2026، يسعى ميسي إلى تحطيم العديد من الأرقام القياسية، في مقدمتها تجاوز الألماني ميروسلاف كلوزه الذي يتصدر قائمة هدافي المونديال التاريخيين وفي حوزته 16 هدفا، علما بأن "البرغوث" سجل 13 هدفا في المشاركات الخمس السابقة وضعته في المركز الرابع بعد البرازيلي رونالدو (15 هدفا)، والألماني غيرد مولر (14 هدفا).

وعلاوة على ذلك بإمكان ميسي أن يصبح أكثر من قدّم تمريرات حاسمة في تاريخ المونديال، إذ صنع حاليا 8 أهداف بفارق تمريرتين حاسمتين عن الأسطورة البرازيلية بيليه.

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في هذه الأثناء يمتلك ميسي رقما قياسيا يتعلق بعدد المباريات والدقائق التي خاضها، بمشاركته في 26 مباراة متفوقا على لوتار ماتيوس (25 مباراة)، كما بإمكانه تعزيز رقمه القياسي كأكثر من لعب دقائق في تاريخ المونديال والذي يبلغ حاليا 2300 دقيقة.