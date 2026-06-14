نريد إنهاء صيام 60 عاما.. مدافع إنجلترا يتحدى الكبار في المونديال

أكد دان بيرن مدافع إنجلترا عزم بلاده على إنهاء فترة الغياب عن التتويج بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم في الوقت الذي يواصل فيه فريق المدرب توماس توخيل استعداداته منذ فترة طويلة لمباراته الافتتاحية في المجموعة الثانية عشرة أمام كرواتيا يوم الأربعاء.

وفازت إنجلترا بكأس العالم مرة واحدة على أرضها في عام 1966 لكن توخيل وفريقه متفائلون بفرصهم في إنهاء انتظار دام 60 عاما عندما يبدأون لاحقا سعيهم للفوز باللقب في أمريكا الشمالية.

وقال مدافع نيوكاسل يونايتد (34 عاما) في حديثه عن آمال إنجلترا في الفوز باللقب "أعتقد أنه لا معنى للمجيء إلى هنا والقول إننا لا نريد تحقيق ذلك".

وأضاف "وضع نجمة ثانية على الصدر، هذا هو التحدي. وهذا ما نريد تحقيقه".

مباراة إنجلترا وكرواتيا

وتبدأ إنجلترا مشوارها بمباراة افتتاحية صعبة أمام كرواتيا التي هزمتها حينما كان يقودها المدرب غاريث ساوثغيت في قبل النهائي عام 2018 قبل أن تواجه غانا وبنما في مباراتيهما المتبقيتين في دور المجموعات.

ووصل الفريق الإنجليزي إلى كانساس سيتي يوم السبت بعد فترة قضاها في فلوريدا يعتقد بيرن أنها هيأت اللاعبين للأجواء المناخية الحارة التي تنتظرهم.

وقال "أعتقد أنه بعد الأسبوع الذي قضيناه في ويست بالم، لم أشعر بالحرارة الشديدة هنا حيث يبدو الجو أكثر جفافا وأقل رطوبة".

وأضاف "لكن الوضع هو ذاته بالنسبة لجميع الفرق. لا أعتقد أن هذا أمر يقلقنا كثيرا في الوقت الحالي".

تأتي مباراة إنجلترا أمام كرواتيا بعد حوالي أسبوع من انطلاق البطولة وستكون من بين آخر مباريات الدور الأول في مرحلة المجموعات، لكن بيرن يعتقد أن الانتظار سيكون قد استحق العناء.

وقال بعد وصوله إلى كانساس سيتي "أشعر بالحماس الآن بعد أن وصلنا إلى هنا".

وأضاف "أعتقد أن الأمر بدأ عندما انطلقت البطولة… أعتقد أن ذلك هو الوقت الذي بدأت فيه الأمور تتحرك حقا".

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وتابع "لا أعتقد أن هذا يؤثر علينا على الإطلاق. إنه يمنحنا فقط مزيدا من الوقت لمتابعة المنافسة، وربما التعود على أجواء المباريات ونوعية وتيرة اللعب قبل أن نلعب الأسبوع المقبل".